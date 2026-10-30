Les fans de Mass Effect tentent de sauver le soldat Shepard

La fin de BioWare et l’abandon du prochain Mass Effect n’ont pas seulement laissé un vide dans le paysage du RPG : ils ont déclenché une véritable mobilisation chez les fans. Entre une pétition qui approche les 200 000 signatures, le soutien des voix historiques du commandant Shepard et des appels inattendus à racheter la licence, la communauté tente de trouver une issue. Mais peut-on réellement sauver une galaxie quand son destin est entre les mains d’Electronic Arts ?

Dans l’espace, 200 000 personnes tentent de crier

Shepard n’a peut-être pas dit son dernier mot. Après l’annonce de la fermeture de BioWare et l’arrêt du développement du prochain Mass Effect, les fans ont décidé de ne pas rester spectateurs. Une pétition intitulée « Save Mass Effect » a ainsi recueilli près de 200 000 signatures.

L’objectif n’est pas nécessairement de ressusciter BioWare, mais bien de préserver l’avenir de sa licence de science-fiction. Les signataires demandent à Electronic Arts de garantir la poursuite du développement avec des moyens suffisants, des équipes adaptées et du temps pour produire un jeu à la hauteur de l’héritage de la saga. Si l’éditeur ne souhaite plus financer lui-même un nouvel épisode, une autre solution est avancée : confier la licence à un studio tiers par le biais d’un accord de licence.

Derrière cette démarche, il y a une revendication qui dépasse la simple nostalgie. Pour beaucoup, Mass Effect représente une certaine idée du RPG : des choix qui comptent, des compagnons mémorables et un univers dans lequel on s’investit bien au-delà du générique de fin. Nombreux sont les studios, créateurs et grands noms du jeu-vidéo qui ont récemment rendu hommage à Bioware, et reconnu tout l’apport qu’a eu le studio dans leurs créations.

Shepard rappelle à l’équipage la ligne de conduite

La mobilisation a également reçu un soutien symbolique de poids : celui de Mark Meer et Jennifer Hale, les comédiens qui prêtent respectivement leur voix aux versions masculine et féminine du commandant Shepard.

Jennifer Hale a évoqué la possibilité d’imaginer une collaboration entre une campagne de financement participatif, un studio de développement et des investisseurs pour tenter de relancer la série. De son côté, Mark Meer a encouragé la communauté à « tenir la ligne » et à soutenir les efforts destinés à sauver Mass Effect.

Reste que le soutien des fans, aussi massif soit-il, et même en étant porté par les voix iconiques de la licence, ne constitue pas une garantie de retour. Une pétition peut attirer l’attention d’un éditeur mais ne peut ni imposer une décision commerciale ni reconstituer les équipes qui ont façonné la série.

Palworld à la rescousse ?

Dans cette quête de sauvetage, certains fans ont même tenté de convaincre Pocketpair, le studio derrière Palworld, de racheter les droits de Mass Effect. Une idée suffisamment improbable pour faire sourire, mais qui témoigne surtout du désarroi d’une communauté à la recherche du moindre espoir.

John « Bucky » Buckley, responsable de la communication et de l’édition chez Pocketpair, a expliqué avoir reçu près de 30 messages privés et courriels de fans en une seule journée à ce sujet :

« Peu après l’annulation d’un jeu ou la fermeture d’un studio, nous recevons beaucoup de commentaires et de mails de fans qui nous disent : vous devriez racheter cette licence ! Puis, au fil des mois, ces commentaires se transforment en : pourquoi ne l’avez-vous pas rachetée ? Vous avez pourtant l’argent ! La réalité, du moins d’après mon expérience, c’est que les détenteurs de licences n’ont souvent absolument aucun intérêt à les vendre. Et lorsqu’ils acceptent de le faire, le prix demandé est parfois complètement absurde…»

Et au-delà de la question des droits, confier Mass Effect à n’importe quel studio ne serait pas forcément une bonne nouvelle. La saga exige une maîtrise du RPG narratif, de ses personnages et de ses ramifications. N’est pas BioWare qui veut, et on aurait plus facilement pensé à des noms comme CD Projekt RED pour proposer un opus du même calibre que la trilogie originale, et éviter un naufrage à la Andromeda.

Une galaxie à sauver, mais pas à n’importe quel prix

Pour l’heure, ni les signatures ni les appels adressés à Pocketpair ne constituent une annonce de reprise. On espère simplement qu’EA sera sensible à l’effet de masse provoqué par les fans : l’équipage est toujours là, et il n’a aucune envie d’abandonner le Normandy.

Cette mobilisation est touchante, et elle mérite d’être entendue. Elle révèle aussi une contradiction familière de l’industrie : des communautés sont prêtes à défendre des univers auxquels elles tiennent, tandis que les décisions qui déterminent leur avenir se prennent à des années lumières de leurs voix, dans un bureau lointain, très lointain.