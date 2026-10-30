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Les fans de Mass Effect tentent de sauver le soldat Shepard

Mass Effect
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Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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