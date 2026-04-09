Mass Effect – Une série TV boudée par Amazon ?

De temps en temps, la franchise Mass Effect revient vers nous pour distiller le peu de nouvelles qu’il y a à son endroit. Et, souvent, le son de cloche est le même (ou quasiment) : on ne sait pas grand-chose, seulement des promesses encourageantes quant aux travaux en cours. Soit autant de tentatives pour rassurer les fans. Ce qui ne sera cependant pas le cas de la dernière information en provenance d’Amazon, société ayant à charge la réalisation de la fameuse série officialisée en 2024.

Retour à la case écriture

Car si certains se faisaient une joie de voir la licence débarquer sur petit écran, ce même public vient sans doute d’essuyer une assez grande déception depuis que circulent quelques bruits néfastes autour de la production. Car le scénario semble être totalement rejeté par Peter Friedlander (à la tête de MGM Studio TV), qui le jugerait inadapté à cause d’un caractère particulier : il exclurait les « non-joueurs».

Une décision a donc été prise : la série Mass Effect doit être réécrite de manière à convenir aux non-initiés. Quels éléments bloquaient ? Nous l’ignorons. Toujours est-il qu’une telle réserve représente une menace pour l’existence de la série ou, du moins, pour sa qualité qui pourrait être amoindrie par une production chaotique. Mais surtout, elle arrive assurément à un moment critique, la série étant apparemment sur le point d’entrer en production.

Une réserve qui, par ailleurs, a également touché une autre adaptation sûrement attendue des fans : God of War. Une production qui, si elle a pu fournir quelques visuels (contestés), a elle aussi connu le même chemin de la réécriture. Ce qui peut-être vu comme légitime et judicieux si l’on prend en compte les sommes possiblement investies par Amazon. Ainsi, s’il y a des risques, il faut pouvoir viser juste, en amassant un grand nombre de spectateurs.

L’éternelle question de l’adaptation

Or, le point qui fruste Amazon pose question. Car si c’est l’accessibilité de l’univers qui est en jeu, n’aurait-il pas mieux valu s’abstenir de toucher à la licence ? Alors oui, on prône l’indépendance même des adaptations, que ces dernières ne soient pas systématiquement prisonnières d’un fan service nauséabond. Cependant, est-ce seulement réalisable et, qui plus est, réaliste ?

Une adaptation, c’est évidemment une trahison : une proposition contre laquelle le fan aura certainement des arguments à opposer. Toutefois, elle ne peut être totalement à destination d’un spectateur extérieur à l’univers, sans essayer de draguer le connaisseur. C’est pourquoi lorsque l’on s’essaie à l’exercice, il y a forcément des attendus, même s’ils ne sont pas judicieux et franchement lassants. Et pourtant, malgré les critiques, le succès n’est pas forcément empêché. En témoigne, par exemple, l’accueil réservé au film Super Mario.

Avec Amazon et Mass Effect, il semble donc y avoir une certaine volonté de s’extraire du piège dévolu à toutes franchises et, peut-être une vraie ambition artistique. Et, si l’on se fie à ce qui a été fait avec Fallout, il y a aucune raison de ne pas y croire. À moins que tout ce tapage ne soit finalement qu’une stratégie marketing destinée à mettre en avant un degré d’implication digne de raviver les attentes du plus grand nombre…