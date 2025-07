RuneQuest: Warlords – Première adaptation du JdR en jeu vidéo

Dans les années 60, Greg Stafford a imaginé un monde magique, Glorantha, un univers qui s’inspire librement du folklore de la mythologie antique et du genre heroic fantasy. Plusieurs jeux de rôle, jeux de plateau, et même quelques jeux vidéo ont puisé leurs origines au sein de cet univers.

Parmi les jeux de rôle, on retiendra principalement RuneQuest, publié à la fin des années 70, qui viendra marquer son époque en marchant sur les platebandes d’une véritable institution du genre, Donjons & Dragons, sorti 4 ans plus tôt. Après 47 ans d’existence, et 7 éditions parues, RuneQuest perce enfin sur nos écrans avec un premier titre, RuneQuest: Warlords, développé par le studio Slitherine.

RuneQuest à la sauce Warhammer 40K

Désirant préserver les codes des JDR, les développeurs proposent un jeu au tour par tour. On nous invite à prendre part à une campagne où nous serons au commande d’un champion d’une tribu de Talastar, arpentant désespérément les terres en quête d’alliers, pour espérer repousser les hordes de Chaos qui envahissent le continent de Genertela. On nous promet un voyage immersif, riche en récit, plongé au cœur de Glorantha, où l’on pourra croiser la route de quelques personnages emblématiques, comme le broo Ralzakark, ou encore le roi Hakon le Nageur.

Le studio fait le choix de s’appuyer sur les règles d’un jeu précédemment publié en 2021 : Warhammer 40,000: Battlesector. Néanmoins, ils comptent garder les spécificités de la magie et des runes qui sont l’essence même du jeu de rôle. Le jeu dispose également d’un mode escarmouche où l’on aura accès à une variété de cartes proposant divers objectifs ainsi que des arènes multijoueur. Le joueur pourra alors choisir parmi l’une des trois factions : les Talastar, les hordes du Chaos, ou le Lunar Empire, chacune possédant des particularités distinctes et un panel d’unités, ce qui octroie de multiples combinaisons et de tactiques de combat et qui confère une rejouabilité.

Le studio, fort de son expérience dans le domaine, désire inscrire RuneQuest: Warlords dans la lignée des jeux ancrés fondamentalement dans la gestion et la stratégie. L’exercice se révèle tout de même épineux, sachant que c’est le premier à s’attaquer à une œuvre supportée par les rôlistes depuis presque cinq décennies, et il est indéniable que leurs opinions auront un impact sur la popularité du jeu.