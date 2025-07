Critical Role et AdHoc Studio s’unissent pour adapter Exandria en jeu vidéo

Nous le savions déjà, Critical Role cherchait à adapter leur série d’Actual Play Dungeons & Dragons en jeu vidéo. Hier, nous avons appris que l’entreprise américaine pilotée par Travis Willingham allait s’allier à AdHoc Studio pour faire du monde d’Exandria une véritable expérience vidéoludique.

Un jeu narratif adaptant l’univers plutôt que le jeu ?

S’il y avait bien une question que l’on se posait lorsque les membres de Critical Role avaient annoncé vouloir porter le cadre de leurs campagnes de jeu de rôle en jeu vidéo, c’était bien de savoir quel serait le genre de cette expérience. Beaucoup de fans imaginaient un jeu similaire à la Baldur’s Gate III, mais ce sera, selon Travis Willigham, un jeu similaire à Dispatch, le nouveau titre de AdHoc Studio.

Fait intéressant : c’est après avoir participé à son audition pour Dispatch que Willingham en est venu à discuter avec l’équipe d’AdHoc et à leur proposer son projet de transformer Critical Role en jeu vidéo. Ainsi, le jeu basé sur les campagnes du groupe de joueurs dont il fait partie serait bien plus similaire aux expériences narratives de Dispatch ou des jeux de Telltale, qu’à un RPG aussi titanesque que Baldur’s Gate III.

Ce choix peut s’expliquer par la volonté de ne pas voir trop grand, de préférer un jeu au budget et au temps de développement plus courts. Pour toucher le public visé, à savoir principalement les spectateurs de l’Actual Play ou les fans de la série d’animation La Légende de Vox Machina (adaptant la première campagne de Critical Role), un jeu narratif serait préférable car il serait plus à même de reproduire la narration d’un jeu de rôle sur table.

Le choix du narratif, Critical Role se détache de Dungeons & Dragons ?

Si l’objectif de Critical Role est effectivement de se concentrer plus sur l’expérience narrative propre aux personnages et aux aventures de leurs différentes campagnes, alors un jeu qui ne possède aucune composante RPG semble être le meilleur choix, d’autant que cela leur permettrait de s’affranchir des strictes règles de Dungeons & Dragons.

Ce n’est pas la première fois que Critical Role cherche à se détacher de Wizards of the Coast et d’Hasbro, les éditeurs du jeu de rôle. Après tout, certains dieux d’Exandria reprenaient au départ les noms de divinités de Dungeons & Dragons avant d’être renommés pour éviter des problèmes de droit, notamment lors de l’adaptation en série d’animation. De plus, nous pourrions soulever que Critical Role, par le biais de leur maison d’édition Darrington Press, ont depuis créé leur propre jeu de rôle.

Ainsi, Critical Role trouve avec AdHoc Studio un moyen de s’éloigner du carcan que représente le système de règles de Dungeons & Dragons et notamment de la question des droits. Si le jeu sera probablement, au vu des équipes qui travaillent dessus, très différent du jeu de Larian Studios, il représentera néanmoins une belle porte d’entrée dans le monde du jeu vidéo pour Critical Role.