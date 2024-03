Gameloft lance un survival Donjons & Dragons – La fausse bonne idée

Est-ce que cette annonce de Gameloft ne représenterait pas typiquement ce qui ne fonctionne pas dans l’industrie du jeu vidéo ? On connait le société cousine d’Ubisoft (elle a été fondée par un frère Guillemot) essentiellement pour ses productions destinées au mobile (et ce dès 1999, bien avant que le support ne domine l’industrie, il faut reconnaître ça à Gameloft !). Cependant, dernièrement, on lui doit aussi les succès récents pour consoles Disney Dreamlight Valley et Disney Speedstorm, deux titres qui, sans être des jeux « gamers », montrent que les studios peuvent faire preuve de savoir-faire au-delà de leur support fétiche.

Cependant, en découvrant l’annonce son prochain titre, difficile de se montrer enthousiaste. Pourtant, on aurait aimé écrire qu’on est plutôt excité par le projet, le suivre et l’attendre impatiemment… On se fatigue, nous aussi, à râler à longueur d’articles. Mais encore une fois, il y a de quoi pousser un petit coup de gueule contre les studios concernés, et l’industrie dans son ensemble. Il s’agit en effet d’un jeu basé sur la licence très en vogue en ce moment Donjons & Dragons, situé dans les Forgotten Realms (Tiens ! Comme le succès de 2023, Baldur’s Gate 3), et qui devrait mixer des éléments de survival, d’action RPG, et de simulation du quotidien (Tiens ! Comme les succès du moment, de Palworld à Nightingale en passant par Enshroudded…).

On voit ici ce qui ne va pas : lancer un projet aujourd’hui, en se basant sur les succès du moment pour essayer de profiter de la vague avec un jeu qui sortira au mieux dans 2 ou 3 ans, alors que le succès du moment aura très probablement changé…

Les succès du moment, s’ils partagent pour quelques-uns d’entre eux certains traits, ne se sont pas copiés les uns, les autres. Le cycle de développement d’un jeu est bien trop long pour ça. L’accumulation de (bons) jeux avec des éléments de survival est peut-être le fruit du hasard, peut-être un « air du temps »… Et probablement pas un « air de dans trois ans ».

Alors certes, Donjons & Dragons est une très vieille licence (elle fête ses 50 ans cette année, le titre de Gameloft passera complètement à côté de l’anniversaire), et elle existera encore, et sera toujours très populaire à la sortie de projet. Certes, le survival n’a pas attendu l’année 2023 ou 2024 pour avoir des hits. Néanmoins, difficile de croire que l’idée du jeu vienne de la passion d’un groupe de développeurs fans de jeu de rôles, et pas d’une commande de décideurs qui veulent leur part du gâteau des succès actuels…

Nous même assez amateurs de D&D, on espère néanmoins franchement que Gameloft nous prouvera que nous avons tort. Mais on n’est pas très optimistes.