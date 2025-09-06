tt

La RTX 5080 arrive dans l’offre GeForce Now

Geforce Now RTX 5080

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des Etoiles Filantes – Le jeu transmorphé ?

Test Lost Soul Aside – Perdu dans les couloirs du temps

Test Mortal Sin – La fin des temps dans le sang et la sueur