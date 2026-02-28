Diantre, mais où est donc mon remake de Bloodborne ? De nouvelles révélations émergent sur Bluepoint

Depuis des années, l’absence de retour de Bloodborne nourrissait un récit bien commode pour les joueurs : celui d’un PlayStation indifférent à l’un des titres les plus adulés de son catalogue PS4. Une enquête de Jason Schreier met en lumière un élément décisif : si remake il n’y a pas eu, l’obstacle principal ne se situerait pas du côté de PlayStation, mais bien du côté de FromSoftware.

D’après ses informations, Bluepoint aurait soumis, au début de l’année 2025, une proposition formelle pour un remake de Bloodborne. Le studio texan, fort de son travail remarqué sur Demon’s Souls, estimait disposer de la légitimité technique et artistique pour s’attaquer à ce monument. En interne, le projet n’aurait pas été écarté pour des raisons budgétaires : les projections étaient jugées solides et le précédent remake avait démontré qu’il existait un public prêt à redécouvrir un classique dans un écrin modernisé.

Le boss a dit non

Ce qui aurait fait basculer la décision tiendrait à la position de FromSoftware, le studio japonais se serait opposé à l’idée qu’un autre développeur prenne en charge cette relecture. Une réserve qui s’inscrit dans la continuité des propos tenus l’an passé par Shuhei Yoshida, lequel évoquait l’attachement profond de Hidetaka Miyazaki à Bloodborne, laissant entendre que son créateur ne souhaitait pas en déléguer la responsabilité, tout en étant absorbé par d’autres projets.

Sony, bien que propriétaire de la licence et actionnaire du studio, aurait choisi de ne pas passer outre cette position, privilégiant l’équilibre de sa relation avec un partenaire stratégique plutôt qu’un passage en force potentiellement délétère.

Après avoir intégré officiellement les PlayStation Studios, Bluepoint avait participé au développement de God of War Ragnarök avant de chercher à affirmer une identité plus autonome. Le virage vers un projet live-service situé dans l’univers de God of War, centré sur une expérience coopérative autour d’Atreus qui était prévu, s’est toutefois révélé inadapté à la structure du studio.

L’équipe ne disposait apparement pas de la masse salariale ni de l’expertise en game design nécessaires pour porter un service évolutif sur le long terme. L’annulation du projet en janvier 2025 a laissé Bluepoint sans cap clair et d’autres pistes auraient été explorées, sans déboucher sur un engagement ferme de la part de PlayStation. Quelques mois plus tard, la fermeture du studio était actée.

En attendant, grâce aux progrès constants de l’émulateur shadPS4, Bloodborne tourne désormais sur PC dans des conditions de plus en plus abouties : compilation des shaders mieux maîtrisée, stabilité accrue, compatibilité avec des patchs débloquant le framerate et résolutions supérieures à celles de la PS4 d’origine via des mods. À défaut d’un remake officiel, cette émulation offre aux joueurs PC la possibilité de découvrir le jeu sous un meilleur jour.