tt

Diantre, mais où est donc mon remake de Bloodborne ? De nouvelles révélations émergent sur Bluepoint

Remake bloodborne bluepoint

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?

Test Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – Un remake à la hauteur de cet épisode indispensable

Test Reigns: The Witcher – Pur fan service ou réel ode au sorceleur ?