Les réflexes simples pour mieux protéger ses comptes de jeux vidéo

Achats frauduleux, progression perdue, données exposées : on vous présente six réflexes pour mieux protéger ses comptes de jeux vidéo, ainsi que sa messagerie. La valeur d’un compte dépasse ses identifiants, ce qui en fait une cible intéressante. Les pirates recherchent en réalité des skins, de la monnaie virtuelle, des moyens de paiement et d’identité. Ces derniers peuvent revendre un compte, détourner des objets échangeables, effectuer des achats ou exploiter des données personnelles.

À noter que les menaces les plus fréquentes sont le phishing, l’infostealers, le faux giveaways et les diverses arnaques sur les réseaux sociaux. Le phishing pousse à saisir ses identifiants sur une fausse interface. Les infostealers peuvent voler mots de passe, cookies et jetons de session. Les faux concours et messages provenant de comptes compromis exploitent, eux, la confiance des utilisateurs en manque de vigilance.

Réflexe 1 : créer un mot de passe unique et solide pour chaque compte

Après une fuite, des identifiants volés peuvent être testés ailleurs. Utilisez un mot de passe long et unique pour chaque compte. Un gestionnaire crée et conserve des identifiants uniques sans avoir à les mémoriser. Un générateur de mot de passe permet notamment de choisir la longueur et les types de caractères afin d’obtenir une combinaison aléatoire adaptée aux exigences du service. Cela évite les schémas faciles à deviner, comme un pseudo suivi d’une année ou quelques caractères modifiés. Protégez ensuite le gestionnaire avec un mot de passe maître solide et une authentification supplémentaire.

Réflexe 2 : activer la double authentification partout

Cette vérification empêche qu’un mot de passe volé suffise à contrôler un compte.

Choisir la bonne méthode : application d’authentification, clé de sécurité ou SMS

Clé de sécurité et passkey offrent une protection robuste. Une application d’authentification est préférable au SMS. Gardez vos codes de secours.

Où l’activer en priorité : Steam, PlayStation, Xbox, Epic Games, Discord et adresse e-mail

Protégez d’abord votre messagerie, puis les comptes avec achats ou moyens de paiement. Ne communiquez jamais un code d’authentification.

Réflexe 3 : sécuriser l’adresse e-mail liée à vos comptes de jeu

Votre messagerie reçoit les liens de réinitialisation. Protégez-la avec un mot de passe unique, une authentification robuste et vérifiez les appareils connectés.

Réflexe 4 : reconnaître le phishing et les arnaques propres au gaming

Ces arnaques jouent sur la récompense, l’urgence ou la confiance.

Faux giveaways, faux skins, faux support et liens reçus sur Discord ou les réseaux sociaux

Un message d’un ami peut venir d’un compte compromis. Méfiez-vous des urgences, offres trop avantageuses et demandes d’identifiants ou codes.

Vérifier un lien ou un message avant de cliquer : la méthode en 4 points

Vérifiez l’identité de l’expéditeur, le domaine et la demande. En cas de doute, ouvrez directement le site officiel. Le HTTPS ne garantit pas sa légitimité.

Réflexe 5 : télécharger uniquement depuis des sources officielles et maintenir ses appareils à jour

Éviter les jeux piratés, les cheats et les mods douteux

Un téléchargement non vérifié peut voler vos accès. Privilégiez boutiques officielles et sites d’éditeurs ; pour les mods, vérifiez provenance et autorisations.

Mettre à jour système, jeux, launchers et antivirus

Les mises à jour corrigent des failles connues. Activez-les automatiquement pour le système, le navigateur, les jeux et launchers.

Réflexe 6 : limiter les informations partagées et protéger ses paiements

Séparer pseudo de jeu et identité réelle, régler la confidentialité des profils et des réseaux sociaux

Évitez qu’un pseudo ou profil révèle votre identité ou localisation. Vérifiez qui peut consulter votre profil, vous contacter ou voir votre activité.

Sécuriser ses achats : boutiques officielles, carte dédiée ou virtuelle, vérification des transactions

Achetez sur les boutiques officielles et évitez d’enregistrer votre moyen de paiement. Carte virtuelle et notifications limitent les risques et signalent les transactions inconnues.

Que faire si votre compte de jeu est piraté ?

Dès les premières minutes : changez les mots de passe, déconnectez les sessions, révoquez les accès suspects et prévenez vos contacts. Ensuite, contactez l’assistance officielle et conservez les preuves. Pour un paiement non autorisé, prévenez votre banque.

Comment sécuriser le compte de jeu d’un enfant ou d’un adolescent ?

Activez la double authentification, utilisez un mot de passe unique et configurez confidentialité et contrôle familial.

Comment savoir si mon compte a été compromis dans une fuite de données ?

Surveillez les alertes officielles. Si vos identifiants sont concernés, changez immédiatement le mot de passe et renforcez sans plus tarder l’authentification.

(En collaboration avec Close Your Gap)