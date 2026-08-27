Rainbow Six Tactics – Du XCOM, mais sans les aliens ?

Depuis son premier opus en 1998, la licence Rainbow Six a toujours flirté avec la stratégie et les affrontements tactiques. Et après avoir imposé son propre style au genre du FPS compétitif avec Siege, il était tout naturel de voir la licence embrasser pleinement cet aspect tactique. Ainsi, c’est lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 que les premières images de Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics ont été dévoilées.

Avec un trailer rythmé, des séquences de gameplay qui semblent particulièrement complètes et une direction artistique convaincante, le moins que l’on puisse dire est que la transition de Rainbow Six vers le tactical RPG semble à la fois naturelle et prometteuse. Cependant, il ne faut que quelques secondes pour que les habitués du genre ressentent une étrange sensation de déjà vu.

Rainbow Six Tactics semble être grandement inspiré (pour ne pas dire un copié-collé) de la formule XCOM. De l’interface aux bribes de gameplay aperçus, le jeu ressemble à si méprendre à une suite de XCOM Chimera Squad (les aliens en moins). Et attention, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. La formule XCOM est extrêmement solide et reste une référence du tactical RPG moderne. Il vaut peut-être mieux reprendre une formule qui fonctionne déjà, plutôt que de se rater en cherchant à réinventer la roue.

Mais cette ressemblance donne surtout à Rainbow Six Tactics un enjeu de taille : aura-t-il une vraie plus-value ? Réussira-t-il à s’émanciper de ses inspirations pour se forger sa propre identité ?

Une quête d’identité

Les premières images dévoilées lors de la Gamescom présentent Rainbow Six Tactics comme un véritable jeu solo, nous plaçant dans la peau de Six, commandant de l’unité Rainbow, qui devra mener à bien ses troupes face à une vaste conspiration mondiale. Ainsi, le jeu semble mettre en avant sa dimension narrative, avec une mise en scène léchée qui peut réellement démarquer le jeu de ses concurrents. Surtout si les différentes intrigues et missions s’inspirent des romans de Tom Clancy.

Cependant, c’est véritablement avec le système de jeu que la comparaison avec XCOM semble la plus flagrante, tant les deux jeux partagent le même squelette de gameplay en deux phases. Une première partie gestion, entre les missions, qui va demander de surveiller les besoins de sa base, la santé de nos unités et la gestion de nos ressources.

Le tout découpé en journées, qui vont imposer un rythme dans l’ordre de priorité de nos actions, car vous n’aurez pas le temps de tout faire. En effet, vous aurez une épée de Damoclès constamment au dessus de vos têtes : le « niveau de sécurité globale ». Une jauge indicative qu’il faudra maintenir au-dessus d’un certain niveau pour ne pas risquer le game over. Pour ce faire, il faudra accomplir la deuxième phase du jeu : les missions.

Des affrontements tactiques qui ne sont évidemment pas sans rappeler encore une fois XCOM, mais qui, pour le coup, apportent également leur lot d’originalités.

Cela commence dès le choix des unités à envoyer en mission. Vous pourrez choisir jusqu’à quatre unités différentes et chacune d’entre elles sera unique avec ses propres compétences spéciales, qui permettront d’adapter et de diversifier les approches tactiques. De par ces pouvoirs exclusifs et le fait qu’il s’agit de figures bien connues de la licence Rainbow Six, il paraît raisonnable de supposer que les unités « tombées » au combat ne soient que temporairement indisponibles et pas définitivement perdues comme dans XCOM.

Autre originalité, les missions se dérouleront également sous trois phases différentes. La première est une phase de reconnaissance, il faudra user des compétences uniques de nos alliées pour tenter d’observer le terrain, le positionnement des ennemis et choisir le meilleur angle d’attaque.

La deuxième est une phase appelée « Breach », qui consiste, après avoir bien analysé le terrain, à élaborer la tactique d’assaut idéale. Une mécanique qui était déjà présente dans XCOM: Chimera Squad mais qui semble bien plus poussée et intéressante dans ce Rainbow Six Tactics.

Enfin, une fois l’assaut enclenché, démarre la phase d’action où il faudra parvenir à neutraliser les cibles adverses.

En somme, les habitués du genre ne risquent pas d’être perdus et il est plus qu’évident que ce Rainbow Six Tactics ressemble à du XCOM dans le fond comme dans la forme. Mais, en même temps, difficile de lui en vouloir tant l’approche stratégique des jeux Rainbow Six, et ce depuis ses débuts, tend naturellement vers cette formule de jeu. Le mélange semble aller de soi. Ce qui va probablement permettre de séduire autant les fans de l’univers Rainbow Six, qui verront dans ce jeu une transposition fidèle de sa version FPS au format RPG, que les fans de tacticals, qui seront certes en terrain connu, mais que la boucle originale de gameplay en plusieurs phases pourra potentiellement séduire.

Maintenant, Rainbow Six Tactics n’a pas encore de date de sortie officielle, il est simplement libellé d’un « 2027 ». De fait, le jeu ne nous a probablement pas tout montré et si, en l’état, il semble manquer d’identité malgré une proposition naturelle et des ajouts appréciables, il est encore trop tôt pour le condamner sur sa simple ressemblance avec XCOM. Reste à savoir si ce nouvel opus saura pousser suffisamment loin ses inspirations pour les dépasser et se démarquer. Réponse en 2027.