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Rainbow Six Tactics – Du XCOM, mais sans les aliens ?

Rainbow Six Tactics est le prochain jeu de la licence Rainbow Six, annoncé à la Gamescom 2026 et fortement inspiré de la formule XCOM.

Nero

Né avec une manette entre les mains, biberonné aux jeux de combat et élevé aux RPG. Toujours partant pour parler de Fire Emblem ou pour voir qui est le plus chaud sur Street Fighter. Mon plus grand rêve est, un jour, de piloter un Gundam ou un Eva. See you sur New Game Plus, Space Cowboy !

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Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics


    • Développeur :

      Ubisoft

    • Genre : Stratégie
    • Date de sortie : 2027
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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