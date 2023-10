Classified: France ’44 – Un XCOM-like qui fait de la résistance

Avec une démo disponible lors du Steam Next Fest, Classified: France ’44, développé par Absolutely Games (crée en 2019, Classified est leur premier jeu) a reçu pas mal de retours positifs. Même si le jeu ne déborde pas d’originalité, il arrive à puiser dans des titres très consistants comme Commandos ou bien évidemment XCOM. Jeu de stratégie au tour par tour, Classified: France ’44 promet également un aspect stratégique global et un suivi de ses personnages poussé (arbre de talents et gestion d’équipement entre autres).

Si Classified: France ’44 reste à surveiller ce sera principalement pour les accrocs du genre. Des changements de gameplay, assez minimes il faut le dire, ont toutefois été apportés (gestion du moral, camouflage, dispersion des tirs imputable à la précision variable des armes).

On souligne toutefois une apparente profondeur de la campagne, surtout de sa carte, qui s’apparente plus à un Crusader Kings 3 (2020) qu’à un XCOM 2 (présence d’évènements aléatoires importants qui peuvent faire basculer votre session, ou bien encore l’avancée des différentes armées et des différents groupes). Les arbres de talents de chacun des personnages semblent aussi très exhaustifs.

Soyons clair, le jeu paraît être une copie conforme d’XCOM et plus particulièrement d’XCOM 2 (2016) si ce n’est que le contexte est plus historique et qu’il se situe précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Votre but est de recruter les meilleurs et de constituer une troupe de vétérans qui pourra venir à bout de toutes les missions, et elles seront nombreuses : plus de 45 missions au total.

Cependant, les missions restent classiques (sabotage, sauvetage, furtivité) et l’on reste apparemment cantonné à l’Ouest ainsi qu’au Nord de la France, ce qui ne nous permettra pas une pluralité de décors très radicale (au vu des images et des retombées jusqu’ici). Classified: France ’44 semble vouloir restituer une image fidèle de l’Histoire et ne se permet pas le côté pulp et décalé de Commandos qui nous faisait voyager en Afrique voire en Arctique. On reste toutefois curieux de voir ce que nous proposera Absolutely Games en début d’année prochaine avec la sortie officielle de leur tout premier jeu.