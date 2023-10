Commandos: Origins – Le couteau entre les dents

Le béret vert le plus connu des années 90 fera son retour sur nos consoles en 2024. Ambassadrice d’un genre moribond, le RTS tactique, la série des Commandos en plus de mettre au monde un genre unique, reste encore un monument du RTS tout court. Avec Commandos: Derrière les lignes ennemies (1998) et un an plus tard Commandos: Le sens du devoir (1999) mais surtout Commandos 2: Men of Courage (2001) qui confirme l’essai, Pyros Studios développe de petits bijoux d’orfèvres qui restent encore aujourd’hui des références.

Peu se sont essayés au genre mais quelques-uns ont brillamment réussi l’exercice comme Spellbound Software avec Desperados: Wanted Dead or Alive en 2001 ou bien encore le méconnu mais très bon Star Trek: Away Team (2001) de Reflexive Entertainment. Après cette petite séquence de name dropping qui n’aura rajeuni personne, passons au plat de résistance : Commandos: Origins.

On en sait encore très peu sur les innovations de gameplay du jeu, développé cette fois par Kalypso (ils se sont occupés du Remaster de Commandos 2 en 2020 qui s’est avéré assez fainéant). Par le trailer, seul le scénario dévoile partiellement son identité. Le titre serait en effet un prequel et reviendrait sur la naissance du groupe tel qu’on le connaissant dans les premiers jeux de la franchise. Au niveau du gameplay, l’infiltration semble toujours être de mise et toujours aussi importante, jusque là rien d’anormal vu qu’il s’agit de l’ADN même du projet.

Peu de révélations donc sur le gameplay mais on est ravis de voir que les maps semblent être toujours aussi différentes : nous opérerions aussi bien en Afrique qu’en Normandie, à l’instar des anciens opus qui avaient le mérite de proposer des décors époustouflants et des mécaniques assez poussées.

On rappelle brièvement la proposition de la formule : vous incarniez différents personnages avec chacun leurs forces et leurs faiblesses, le tireur d’élite excellait à distance mais ne servait pas à grand-chose sur les missions aux vues peu dégagées, l’artificier permettait de couper les barbelés et de déminer votre passage tandis que l’espion usait de son agilité pour se suspendre aux corniches et aux câbles, cela aux nez de vos ennemis.

Chaque décision pesait et plusieurs approches étaient possibles pour chaque mission, la rejouabilité était donc possible et offrait une satisfaction peu commune. L’infiltration est au cœur du jeu, le fait que les Commandos soient en temps réel était une réelle difficulté mais c’est ce qui faisait définitivement tout le sel de ces jeux.

Si le sabotage, les missions de sauvetage et autres péripéties de ce style vous intéresse, sachez que Commandos: Origins sortira en 2024, aucune date précise n’est donnée pour l’instant. Bien qu’il soit encore trop tôt pour s’enthousiasmer en dehors de toutes proportions, on rive nos jumelles sur cette nouvelle mouture de la franchise culte.

On ne pourra pas s’empêcher de remarquer que, décidément, les éditeurs aiment à nous sortir de vieilles licences chéries de leur placard, quitte à des fois ne plus s’embarrasser de nouveaux scénarios (fièvre du remake). Attendez, on nous susurre dans l’oreillette que la nostalgie ferait recette ? Un rapport de mission plus complet est attendu sir Jack O’Hara !