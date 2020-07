Hard West – Un XCOM-like sauce western à découvrir pas cher sur Switch

Hard West n’est pas une petite nouveauté. Paru sur PC en 2015, il recevait un portage Switch début 2019. Seulement, si vous l’aviez raté à ces moments-là sur l’un ou l’autre support, il se pourrait qu’il soit temps pour vous de vous rattraper sur Switch, où il reçoit actuellement une monstrueuse promo, qui ne durera pas. Voyons donc si l’on peut vous intéresser à l’affaire.

Hard West est un jeu de stratégie dans la veine de titres tels que XCOM ou Shadowrun. Mais s’arrêter à cette description serait faire preuve d’un manque de précisions, car tout un pan du jeu est constitué d’une narration amenée à la façon d’une bande dessinée, au sein de laquelle vous aurez régulièrement des choix à effectuer, qui impacteront nécessairement le cours de votre histoire.

Pour le reste, sachez qu’on a ici droit à un setting orienté far-west, mais au sein duquel l’occulte et les monstruosités diverses ne manqueront pas de faire des incursions régulières. Vous y dirigerez un personnages qui pourra s’adjoindre jusqu’à trois alliés rencontrés au fil du jeu, et que vous pourrez améliorer de la façon qui vous semblera la plus logique pour poursuivre votre quête via des cartes à jouer à organiser. Vous-même pourrez par moments bénéficier de pouvoirs démoniaques qui vous permettront de tout ravager.

Comme dans Shadowrun mentionné plus haut, les combats se déroulent en vue isométrique, au tour par tour, et chacun de vos personnages bénéficie d’un montant défini d’actions et de déplacements à savoir gérer.

Vous en saurez plus sur Hard West en lisant le test ci-dessous effectué par notre confrère à l’occasion de la sortie PC il y a un million d’années. Si vous êtes un joueur PC, vous le trouverez à 19,99€, ce qui n’est pas bien cher payé au vu des heures de jeu qui vous attendent. Mais si vous êtes un joueur Switch, alors sachez que jusqu’au 5 août 2020, le jeu affiche une réduction colossale de 90%, soit 1,99€ à débourser de votre poche ; donc vous devriez déjà être en train de le télécharger !