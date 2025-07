Quarantine Zone: The Last Check – Devolver a senti le bon coup

Le 22 mai dernier débarquait sur Steam la démo de Quarantine Zone: The Last Check, développé par le minuscule studio Brigada Games. À première vue, et sans manquer de respect au titre, un petit jeu indépendant comme il en sort des milliers sur la plate-forme chaque mois. Mais, quelques semaines plus tard, force est de constater que le narratif a bien changé. 1,8 millions de joueurs ont déjà testé la démo et plus d’un million l’ont placé dans leur wishlist Steam. Un bouche à oreille monumental associé à un gameplay réussi, et voilà le titre propulsé parmi les plus attendus de l’année sur PC.

Et alors que sa sortie est officiellement prévue pour novembre, son succès fulgurant a tapé dans l’oeil de Devolver Digital, qui s’est proposé de devenir l’éditeur officiel du titre, offre bien évidemment acceptée. Pour l’occasion, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au gameplay d’ici la fin de l’année. Surtout, le studio Brigada Games pourrait bien profiter de cet inattendu partenariat pour passer de l’ombre à la lumière et imaginer s’installer durablement sur la scène vidéoludique.

Mais si nous sommes friands de ce genre de belles histoires que seul le jeu indépendant peut nous réserver, qu’est-ce qui a bien pu amener le titre à un tel niveau de buzz ? Peut-être juste un concept. Quarantine zone: The Last Check vous plonge dans la peau d’un représentant du gouvernement durant un apocalypse zombie. Placé à l’entrée d’une zone checkpoint, votre travail sera de laisser entrer les personnes saines dans la zone, et bien évidemment, de laisser de côté les contaminés ou les contrebandiers qui tenteraient de forcer le barrage.

À l’aide de votre radar UV, partez donc à la recherche des marques de morsures sur le corps des réfugiés candidats à la zone protégée. Mais ce n’est pas tout. Il vous faudra aussi faire attention à leur rythme cardiaque, leur température corporelle, mais aussi détecter les plus malins qui ne seront pas en capacité de vous montrer les bons documents administratifs. Bref, il vous faudra avoir l’oeil, et le bon, mais aussi un peu de jugeote, pour ne pas confondre une simple grippe avec les symptômes du virus.

Quelques scènes de fusillades, où votre radar sera remplacé par un fusil d’assaut permettront également de varier le gameplay. Des éléments de personnalisation de l’inventaire et de la zone de quarantaine seront également de la partie, mais pour le moment, on n’en sait pas vraiment plus concernant ce petit OVNI, notamment d’un point de vue scénaristique, la démo étant tout de même assez pauvre en révélations.

Quoiqu’il en soit, ce buzz nous montre une nouvelle fois la toute puissance de Steam sur l’écosystème PC. La plate-forme fait la pluie et le beau temps pour les développeurs et les éditeurs, et dans le cas de Quarantine Zone: The Last Check, la météo semble au beau fixe.

Nous attendrons novembre avec impatience, à la fois pour mettre la main sur le jeu complet, qui attise forcément la curiosité, mais également pour voir si le succès de la démo n’était pas qu’un simple feu de paille.