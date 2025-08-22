tt

PlayStation 5 – Les États-Unis rattrapés par la hausse des prix

La PS5 augmente encore de prix aux États-Unis : une tendance récurrente qui transforme peu à peu le jeu vidéo en produit semi-luxueux.

Lord Lothaire

Passionné par le jeu vidéo, le cinéma, la bande dessinée et la pop culture en général, diplômé d'une école d'audiovisuel et en plein cursus game design. Maintenant rédacteur chez New Game Plus ; en bref, mes passions sont au cœur de ma vie et m'accompagnent depuis toujours.

