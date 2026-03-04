Propulser l’industrie avec Rocket Game Talent ?

Dans une industrie du jeu vidéo souvent secouée par des vagues de licenciements massives et une instabilité chronique des studios, l’annonce de la création de Rocket Game Talent sonne comme une lueur d’espoir pour la scène indépendante.

À la tête de cette nouvelle agence de talents, on retrouve Fiona Cherbak, une figure incontournable du secteur qui a fait ses armes au sein des structures les plus prestigieuses, notamment chez PlayStation Worldwide Studios et Xbox Game Studios. Après Santa Monica Studio ou Turn 10 Studios, elle a décidé de mettre son expertise au service des plus petites structures.

Vers l’industrie et au-delà !

L’initiative de Cherbak repose sur un constat simple mais percutant: les petits studios ont les mêmes besoins que les géants en termes de talents, mais rarement les mêmes moyens financiers ou structurels pour les attirer. Rocket Game Talent se définit ainsi comme une agence proposant des services de recrutement.

L’objectif est clair: apporter l’excellence des méthodes de recrutement du Fortune 500 sans imposer le coût prohibitif d’un poste à plein temps au sein du studio. C’est une réponse directe à la fragilité des indépendants qui, bien souvent, doivent jongler entre le développement pur et les tâches administratives complexes liées à l’embauche.

Les services proposés par Rocket Game Talent vont bien au-delà de la simple mise en relation. Fiona Cherbak entend structurer toute la chaîne, du recrutement à cycle complet à la mise en place d’infrastructures RH robustes, en passant par la formation aux entretiens et la création de programmes d’engagement. Elle met également un accent particulier sur la diversité et les partenariats universitaires, des enjeux cruciaux pour assurer la pérennité et la richesse créative de l’industrie.

Cette transition de Fiona Cherbak du monde des AAA vers celui des indés illustre une tendance de fond en 2026. Alors que les grands éditeurs s’enlisent parfois dans des politiques de rentabilité à court terme, la créativité semble migrer vers des studios plus agiles. En témoigne l’année que nous venons de passer en tant que joueurs.

Cependant, sans une gestion rigoureuse des ressources humaines, ces studios risquent de s’épuiser. Rocket Game Talent pourrait bien devenir le catalyseur permettant à des pépites indépendantes de rivaliser avec les plus grands sur le terrain de la qualité. En fin de compte, l’ambition de Cherbak est de prouver que même une équipe de cinquante personnes peut gagner la bataille face à une multinationale, à condition d’avoir la bonne stratégie en main.

C’est un pari audacieux, mais qui semble indispensable pour équilibrer les forces en présence au sein de notre média… Espérons maintenant que cette initiative permettent à ces mêmes studio de cesser de renvoyer régulièrement son personnel.