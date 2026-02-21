Preview Replaced – Une réponse aux déceptions du cinematic platformer ?

Il y a d’abord eu Little Nightmares 3, qui échoua à renouveler la formule, plongeant la licence dans une redite aux effets somnifères. Tous les espoirs étaient donc tournés vers le « vrai » Little Nightmares 3, Reanimal, développé par les créateurs de la licence, Tarsier. Mais là encore, le bâillement n’était jamais très loin. Replaced arrive donc un peu comme une sorte de dernière chance : le cinematic platformer arrive-t-il à la fin d’un cycle, tournant désormais en rond, ou a-t-il encore des choses à raconter ?

Le jeu, en développement depuis de nombreuses années et plutôt attendu au tournant, devait sortir le 12 mars prochain. Il a été repoussé au 14 avril pour un ultime peaufinage. Pour patienter, une démo d’une vingtaine de minutes est accessible sur Steam, et nous donne un bel aperçu de la direction que le jeu prendra.

On parle de jeu cyberpunk pour décrire Replaced, et en effet, la mise en place rappelle furieusement Cyberpunk 2077 : le héros a ainsi fusionné avec une I.A., et rendre à chacun son indépendance sera l’un des enjeux du scénario.

Question gameplay, le jeu est rangé dans le bac des action-platformers. On évoquait le cinematic platformer au début de ce papier, et Replaced appartient un peu aux deux genres, dont les frontières sont un peu floues (même Tarsier a ajouté des combats dans son dernier titre !). Réalisé en 2,5D pour un gameplay en 2D, on progresse traditionnellement de la gauche vers la droite, en essayant d’éviter les pièges qui nous sont tendus sur le chemin.

Et de ce côté-là, le jeu semble généreux à en juger par la variété d’épreuves proposées par la démo : du jeu de plateforme classique, avec des sauts, des caisses à déplacer pour accéder à des modules en hauteur, des boutons pour modifier la structure du niveau et rendre accessible un endroit qui ne l’était pas… Mais aussi de l’infiltration light, et (surtout ?) des combats.

Pour ces derniers, c’est plus ou moins le système de Batman Arkham qui a été retenu, avec le fameux principe du contre appelé par un pictogramme apparaissant au-dessus des ennemis. On dispose aussi d’une esquive, et d’une arme à feu plutôt chiche en munitions, servant surtout de « spécial ». Les combats nous ont semblé dynamiques, bien qu’un peu faciles. Mais nous sommes conscients qu’il s’agit d’une démo dont le rôle est surtout de faire découvrir le titre, et qui ne préfigure pas forcément du challenge final.

C’est probablement surtout la D.A. qui permettra à Replaced de, on lui souhaite, s’imposer. Réalisé en pixel art, le jeu, dans sa mise en scène et son animation, rappelle les classiques Another World et Flashback (d’où notre envie, aussi, de la classer dans le genre des cinematic platformers). Par des effets de profondeur et de parallaxes, l’utilisation de bokeh et une lumière très expressive, la réalisation du jeu se donne un côté très cinématographique franchement réussi. On espère maintenant que le titre saura se renouveler tout au long de son aventure, et briser la série des cinematic platformers décevants…

Replaced sort, sauf énième report, le 14 avril prochain sur PC et Xbox, et devrait être intégré « day one » au catalogue du Game Pass.