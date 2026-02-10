tt

Preview Scott Pilgrim EX – Pixels et chemins de traverse

Scott Pilgrim EX Sex Bob-omb

n1co_m

35 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Scott Pilgrim Ex

Jaquette du jeu Scott Pilgrim Ex

    • Développeur :

      Tribute Games

    • Genre : Beat'em All
    • Date de sortie : 03/03/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

Test Highguard — L’addition sans le festin

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers