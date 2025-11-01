Preview Kirby Air Riders – Chaos et fun à grande vitesse

Après huit ans sans le moindre nouvel épisode, l’annonce de Mario Kart World avait de quoi faire rêver. Les joueurs espéraient enfin un vrai renouveau pour la licence. Pourtant, c’est une tout autre surprise qui a accompagné la révélation de la Nintendo Switch 2, Nintendo a choisi de remettre en avant une série que tout le monde pensait oubliée : Kirby Air Ride. Un autre jeu de course, flanqué lui aussi d’une licence familière, l’idée avait de quoi laisser sceptique. Mais contre toute attente, si Mario Kart World s’est montré plus timide qu’espéré, Kirby Air Riders semble tirer son épingle du jeu, réveillant un enthousiasme nouveau pour ce type de jeu.

La comparaison avec Mario Kart a été immédiate et les joueurs étaient en droit de questionner la pertinence d’une sortie aussi rapprochée de deux jeux similaires. Les directs présentés par son créateur Masahiro Sakurai ont rapidement dissipé le doute de cette sortie rapprochée, l’expérience en jeu confirme pleinement cette décision.

Mario Kart Riders ?

Lors de notre essai de la démo présentée à la Paris Games Week 2025, il était recommandé de commencer par le tutoriel. L’accessibilité semble loin de celle d’un Mario Kart, la prise en main est différente et le jeu se montre un peu plus exigeant pour comprendre ses mécaniques. Mais après quelques tutos pour assimiler les bases, nous arrivons à la première course.

Le jeu explose à l’écran : vitesse fulgurante et grande fluidité plantent immédiatement le décor. Une force qui peut vite devenir une faiblesse, car Kirby Air Riders laisse peu de place pour respirer, ce qui peut déstabiliser face à la multitude d’éléments proposés. Après une course à la fois divertissante et déroutante dans son exécution, nous sommes lancés dans le mode City Trial.

Le chronomètre tourne : l’objectif est de ramasser un maximum d’objets sur la carte pour accumuler assez de puissance et terrasser ses adversaires dans un dernier défi. Toujours aussi frénétique, le temps imparti pour l’arène nous a paru un peu long comparé au rythme global du jeu, un chronomètre plus réduit aurait permis de passer plus naturellement d’un défi à l’autre. La démo se termine ainsi, laissant une impression de chaos maîtrisé et surtout l’envie de revenir pour tester tout ce que le jeu a encore à offrir.

Kirby Air Riders pouvait susciter des doutes. Pourtant, après y avoir passé un peu de temps, le jeu révèle une aventure bien plus variée et complète que ce qu’un adepte de Mario Kart aurait pu imaginer. Il ne devrait bientôt plus souffrir de la comparaison avec son homologue. Reste à voir si son rythme effréné et sa prise en main plus complexe lui permettront de séduire un public assez large.