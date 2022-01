Kirby et le monde oublié – L’étoile se pose sur notre calendrier

Aimez-vous Kirby ? Tout le monde l’aime, non ? De l’indifférence à la limite mais on ne peut pas ne pas aimer Kirby. Il est mignon, son design est d’une simplicité telle que n’importe qui peut le dessiner (noter que nous n’avons pas écrit « bien dessiner ») et surtout, il a un potentiel de destruction sans pareil ! Bon, c’est probablement surtout parce que les jeux qui le mettent en scène sont accessibles, amusants et colorés que le personnage rose s’est frayé une place dans le cœur des joueurs. Naturellement, nous trépignions à l’idée d’enfin avoir des nouvelles fraîches de Kirby et le monde oublié.

C’est donc avec une joie certaine que nous vous partageons en ce jour les dernières informations de Nintendo sur les prochaines aventures du personnage de jeu vidéo préféré des japonais, des informations tombées au sein d’un trailer de gameplay assez généreux (à visionner plus bas).

Effectivement, non seulement cette vidéo nous a permis de replonger aux cotés de la boule rose dans l’univers coloré de ce nouveau volet (dévoilant dans la foulée de nouveaux environnements et challenges), mais elle nous offre également de poser les yeux sur des pouvoirs inédits (qui accompagnent des grands classiques), les ennemis auxquels notre héros s’oppose cette fois et un mode indispensable pour quiconque aime partager ces jeux (dans une certaine mesure) : un mode coopératif.

Pour ce dernier, il suffira de réunir le partenaire de son choix et de lui filer une manette tout en notant qu’un simple Joy-Con devrait suffire d’après Nintendo (sauf si votre binôme à des mains gigantesques). Ceci dit, si vous aurez le choix des manettes, votre camarade ne pourra se contenter que de Waddle Dee pour prendre part au combat : il n’y a qu’un Kirby (sauf dans le Labyrinthe des Miroirs et dans Kirby Mass Attack…) !

Enfin, c’est probablement le meilleur moyen dont pouvait se terminer la vidéo, Nintendo a profité de ce métrage pour nous dévoiler la date à laquelle notre attente prendra fin, Kirby et le monde oublié apparaîtra sur les étals dès le 25 mars. Il sera par ailleurs compatible avec les Amiibos (probablement avec les anciennes séries Kirby et Smash Bros. Puisqu’aucune nouvelle série n’a été annoncée à ce jour).