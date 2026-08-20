Pokémon TCGP – La Team Rocket prépare un sale coup pour la fin du mois

Alors que les joueurs sont encore en train de rassembler les dernières cartes de l’extension Domination Céleste, Pokémon TCG Pocket rempile déjà avec un nouveau booster à thème. Baptisée « L’Ambition de la Team Rocket », cette collection mettra à l’honneur Giovanni et ses sbires avec des mécaniques axées sur la fourberie et le contrôle.

De retour pour vous jouer un mauvais tour

Fidèles à l’esprit de l’organisation criminelle la plus célèbre de l’univers Pokémon, les nouvelles cartes présentées dans la bande-annonce cherchent à perturber le jeu de l’adversaire plutôt qu’à infliger d’énormes dégâts. Forgelina « de la Team Rocket » augmentera de deux énergies le coût des attaques ennemies afin quoi freiner les stratégies, tandis que l’objet « Robot Rafleur de la Team Rocket » permettra de voler directement des objets dans la pile de défausse adverse.

Le Supporter « Boss de la Team Rocket » servira à faire venir des Pokémon de base directement sur le banc adverse : une synergie parfaite pour des cartes comme Persian de la Team Rocket (dont les dégâts augmentent avec le nombre de cibles en face) ou pour les attaques de zone.

Un booster qui sent le réchauffé ?

Du côté des têtes d’affiche, le bilan est plus mitigé. Un nouveau Mewtwo de la Team Rocket fait son apparition avec une attaque à 130 de dégâts, mais qui en infligeront au passage 70 au lanceur. Quitte à miser sur un Pokémon emblématique de la Team Rocket, on aurait pu espérer l’arrivée d’un Méga-Mewtwo dans le jeu.

Les trois oiseaux légendaires Artikodin, Sulfura et Électhor signent également leur retour. Des Pokémons qui ont pourtant déjà eu droit à plusieurs cartes, et dont les attaques ici ne semblent pas apporter grand-chose de nouveau. Seul Électhor semble tirer son épingle du jeu, en infligeant des dégâts aux créatures du banc adverse.

À première vue, « L’Ambition de la Team Rocket » ne devrait pas bouleverser les parties compétitives de Pokémon TCG Pocket. Les cartes apportent néanmoins des effets originaux et devraient plaire aux amateurs de decks thématiques et aux fans de jolies illustrations. L’extension sera disponible à partir du 27 août, accompagnée comme d’habitude d’événements en jeu pour débloquer des éléments de personnalisation à l’effigie de la Team Rocket.