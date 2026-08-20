tt

Pokémon TCGP – La Team Rocket prépare un sale coup pour la fin du mois

Pokémon TCGP booster team rocket

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Test Duskfade – La PlayStation 2 pour la génération Tik Tack

Test REANIMAL DLC The Prisoner – Par-delà le feu de la guerre

Test Fields of Mistria – D’amour et d’eau fraîche

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026