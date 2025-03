Pokémon TCG Pocket – Une future extension qui s’annonce brillante

Les mois passent et après un démarrage en fanfare, Pokémon TCG Pocket continue de tranquillement s’installer dans le paysage vidéoludique mobile. Le 27 mars prochain, l’application se prépare déjà à accueillir sa quatrième extension, intitulée Réjouissances rayonnantes. Au programme de la mise à jour, de nouveaux boosters à thème, mais également l’introduction des matchs en ligne classés, attendus depuis quelques temps par les dresseurs les plus avides d’en découdre.

Mais pour les collectionneurs, les vraies nouveautés, ce sont surtout la première apparition des pokémon shiny dans les boosters, et l’arrivée des créatures et dresseurs de la région de Paldéa, théâtre des aventures de Pokémon Écarlate et Violet, jusqu’à présent laissées de côté.

Pour rappel, les pokémon shiny (ou chromatiques), apparus dans les jeux vidéos Or et Argent en 1999, sont des versions plus rares d’une créature, reconnaissables à leurs couleurs différentes des autres pokémon de leur espèce. Dans Pokémon TCG Pocket, ces cartes seront accompagnées d’un effet visuel scintillant lorsqu’elles seront inclinées. Une chose est sûre, attendons-nous à un taux de drop plutôt bas, et à une valeur d’échange sans doute élevée.

Dans un rapide trailer d’introduction à la nouvelle extension, on peut notamment voir apparaître un Dracafeu Ex dans sa version chromatique noire, mais également un très joli Lucario Ex quittant son bleu pour un pelage jaune et noir du plus bel effet. Pokémon TCG Pocket essaye de nous en mettre plein la vue, et nous rappelle surtout qu’il y a encore tellement de choses à exploiter dans cet univers. De quoi tenir de longues années, à condition que le public suive.

Car comme dans tout jeu de cartes à collectionner, qu’il soit en ligne ou IRL, plus les extensions s’enchaînent, plus il devient difficile de suivre le rythme pour les consommateurs. En tout cas, sans payer. L’application s’apprête à recevoir sa seconde extension à quelques semaines d’intervalle, et pour la première fois depuis le lancement, les utilisateurs gratuits risquent de prendre un important retard dans la collection que seul le passage à la caisse permettra de pouvoir combler un minimum.

Jusqu’à présent, Pokémon TCG Pocket s’avérait plutôt généreux, offrant plusieurs ouvertures de boosters quotidiennement grâce à des missions simples et gratuites. Mais avec l’arrivée de Pokémon plus rares comme les Shiny et toujours plus de cartes à collectionner, espérons que le jeu arrivera à conserver un juste équilibre d’une importance capitale: celui entre le plaisir des joueurs et bien évidemment la rentabilité pour la Pokémon Company.