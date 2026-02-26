Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2026 ?

Le printemps approche doucement, mais en attendant le retour définitif des beaux jours, rester bien au chaud manette en main reste une excellente option. Sony l’a bien compris et poursuit sur la lancée du mois précédent en misant sur la quantité : ce sont encore quatre jeux qui sont offerts aux abonnés en mars. Au menu de cette sélection variée : de la simulation sportive, de l’aventure colorée, de la chasse épique et un MMORPG chronophage.

Les jeux offerts sur le PlayStation Plus en mars 2026

PGA Tour 2K25 – PS5

Slime Rancher 2 – PS5

Monster Hunter Rise – PS4 et PS5

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road – PS4 et PS5

PGA Tour 2K25 – Pour être meilleur que Tiger Woods

Dernier opus de la simulation de golf de 2K, sorti il y a un an, PGA Tour 2K25 contient un véritable mode carrière, bien plus évolué que les précédents opus. S’il est toujours difficile de se faire une place au milieu des nombreux jeux de sports qui existent, ce passage sur le Playstation Plus Essentiel permettra à plus de joueurs de tester leur swing.

Slime Rancher 2 – L’élevage mignon aux confins de l’espace

Disponible en accès anticipé depuis 2022, et officiellement sorti le 23 septembre 2025, ce jeu d’élevage de slimes n’a pas connu le succès escompté. Bien plus axé sur l’exploration que son grand frère, Slime Rancher 2 vous emmène sur l’Île Arc-en-Ciel pour une expérience de récolte et d’élevage de slimes toujours aussi cosy, colorée et profondément relaxante.

Monster Hunter Rise – Place à la chasse aux monstres

Sorti en 2021 sur Switch, puis sur les autres consoles en 2023, Monster Hunter Rise est l’avant-dernier opus de la saga Monster Hunter, Wilds étant sorti l’an dernier. Cet opus met surtout l’accent sur la verticalité, avec l’apparition d’un grappin.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road – Du contenu à foison pour se mettre à niveau

Dernier jeu de mars sur le Playstation Plus, pour encore plus d’heures de jeux, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road vous donne accès au jeu de base ainsi qu’à tous les chapitres sortis jusqu’à l’an dernier.

Bien que le « Passe Contenu 2025 » ne soit pas inclus, cette édition offre déjà des centaines d’heures de jeu. C’est l’opportunité parfaite pour les curieux de découvrir les vastes terres de Tamriel avant le grand bouleversement du modèle économique prévu pour avril. Cette refonte introduira notamment une « Saison 0 » et une toute nouvelle zone qui sera, pour l’occasion, gratuite pour l’ensemble des joueurs.

Ces quatre jeux seront disponibles à partir du mardi 3 mars, et jusqu’au 6 avril, dans tous les abonnements Playstation Plus.