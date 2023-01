Monster Hunter Rise (PS5) – Le même en plus beau

On ne présente plus la saga Monster Hunter. Créée en 2004, avec le jeu éponyme, elle a rapidement su devenir une valeur sûre du studio Capcom. Une quinzaine de jeux et prés de 90 millions de ventes plus tard, et le dernier volet, Monster Hunter Rise, faisait son apparition sur Switch en 2021. Le succès est immédiat, même si moins retentissant que celui de son prédécesseur, Monster Hunter World, et ses 6 millions de ventes en deux semaines, record absolu pour Capcom. Surfant sur la vague, le studio décide donc très rapidement de proposer un portage de Monster Hunter Rise sur les autres consoles disponibles, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est officiellement disponible depuis le 20 janvier sur ces supports. Mais cette version apporte-t’elle quelque chose par rapport à la version originale du jeu ?

(Critique réalisée à partir d’une copie PS5 du jeu fournie par l’éditeur. Retrouvez notre critique de Monster Hunter Rise sur Switch)

Plus joli et plus rapide

Le premier constat, dès le lancement du jeu, c’est que le monde proposé dans Monster Hunter Rise est toujours aussi beau. Les paysages des arènes sont magnifiques, les personnages toujours aussi attachants (haaa, les pilpoils…) et le village de Kamura est toujours aussi coloré. Même si la qualité graphique reste en dessous de ce qu’on peut attendre d’un jeu nouvelle génération. Gardons en tête qu’il s’agit d’un portage, et le résultat reste convaincant, et constitue une vraie plus-value par rapport à la version originale.

De plus, durant notre temps de test, nous n’avons eu affaire à aucun ralentissement ou bug qui aurait pu gêner notre expérience de jeu. Un petit tour dans les menus vous permettra également de jouer sur les textures ou sur la qualité des graphismes ou de l’image que vous souhaitez, en fonction du matériel dont vous disposez à la maison. La puissance de la PS5 fait des merveilles en proposant une expérience immédiate, sans temps de chargement, pour une plus grande immersion comparée à la Switch.

Une impression de redite mais un plaisir intact

Portage oblige, cette version nouvelle génération n’apporte pas de changement au niveau du scénario, qui reste simpliste. Un hub central, le village de Kamura, des régions aux alentours permettant de partir affronter de plus ou moins grosses bêtes, et des arènes au sein même du village, pour s’entrainer. On accepte une quête, on va l’accomplir, et on nous propose ensuite des quêtes de plus en plus difficiles… Mais qu’en-est-il de la chasse au monstres, la raison pour laquelle on prend part à l’aventure ?

Là encore, chaque zone de jeu est très belle, et les interactions avec l’environnement, notamment les mouvements effectués grâce aux filoptères sont d’une grand fluidité. Le système de combat n’a pas évolué mais profite lui aussi de la puissance de la console pour devenir plus fluide, plus réaliste. Sur le temps qu’il nous a été donné de jouer, le bestiaire n’a pas évolué, mais c’est un plaisir de découvrir chaque créature, notamment les grands monstres, dans sa version nouvelle génération. Nous sommes cependant resté sur notre faim au niveau de l’optimisation de l’utilisation de la DualSense, notamment des gâchettes haptiques. Les vibrations sont intéressantes, mais peu d’autres choses à se mettre sous la dent du côté de la manette.

Ici, chasse ouverte tous les jours

Les combats sont toujours aussi épiques, et Monster Hunter Rise reste un jeu d’une richesse folle. Les manières d’éliminer ou de capturer un monstre sont multiples, et il est nécessaire de préparer chaque combat avec minutie pour éviter de tomber dans un duel sans fin. Utiliser le décor ou la multitude d’armes proposée demeure un vrai plaisir, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. L’un des points forts du jeu, c’est la quantité astronomique de quêtes qu’il propose.

Préparez vous donc à de nombreuses heures de jeu, et à des dizaines de combats acharnées contre des créatures aussi variées les unes que les autres. Parmi les quêtes, une grande partie est également disponible en multijoueurs. Même si nous n’avons pas pu expérimenter ce mode de jeu, il semble évident que le portage va permettre de relancer la chasse aux monstres en ligne. Malheureusement, Capcom semble louper le coche en ne proposant pas de cross-play. Espérons donc que vos amis disposent de la même console que vous.

L’arrivée de Monster Hunter Rise sur les nouveaux supports reste un événement. Si les fans de la version Switch ne seront pas dépaysés, ils pourront retrouver un de leurs jeux favoris avec des graphismes améliorés, et pour un prix correct, le jeu étant proposé à 39 euros sur PlayStation 5, et disponible sur le game pass pour les utilisateurs Xbox.

Pour les néophytes, Rise, plus accessible que ses prédécesseurs, reste une très bonne porte d’entrée dans l’univers Monster Hunter. Chacun peut y trouver son compte, et nul doute que la chasse aux monstres n’est pas prêt de s’arrêter. On pourra juste regretter que l’extension Sunbreak, sortie en 2022, ne soit pas au programme. Il faudra sans doute repasser à la caisse très bientôt…