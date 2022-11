Monster Hunter Rise: Sunbreak – La chasse perdure avec la MAJ Ver.13

Depuis la sortie du premier opus de Monster Hunter sur PS2 en 2004, Capcom, à l’origine de cet action-RPG à succès, parvient toujours à garder leurs chasseurs de monstres près d’eux. La licence ne cesse d’évoluer afin de proposer toujours plus de nouvelles bêtes à chasser, seul ou entre amis. Parce que oui, une des grandes recettes de cette licence, c’est la coopération en ligne. Un mode auquel beaucoup de fans prennent part pour pouvoir sillonner les vastes terres du continent ou du nouveau monde avec leurs compagnons. Les monstres les plus puissants requièrent même parfois l’utilisation du mode coopératif pour en venir à bout. Et après deux grosses mises à jour sorties, Capcom en remet une couche avec l’annonce de la grande mise à jour 3 nommée « Ver.13 » pour l’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise.

Tout d’abord, quand on évoque le nom de la licence Monster Hunter, on pense aux monstres (oui, oui). C’est pourquoi le 24 novembre prochain, lors de cette nouvelle mise à jour, pas moins de six monstres inédits feront leur apparition :

Gore Magala du chaos : la Gore Magala du chaos est une Gore Magala qui a été privée de son évolution en Shagaru Magala, et de ce fait, a sombré dans le chaos. Mais malgré cette privation, la Gore Magala du chaos possède les caractéristiques d’une Shagaru Magala, ce qui la rend très instable en combat. Au niveau de l’apparence, il s’agit d’un simple dragon.

Teostra éveillé : Les Teostra éveillés sont des dragons anciens qui sont en mesure de « surmonter leur affliction », c’est en étant parvenu à supprimer le virus Qurio dont ils étaient atteints qu’ils ont obtenu de nouvelles capacités et une force hors du commun. Ils possèdent une apparence mi-lion mi-dragon.

Kushala daora éveillé : Les Kushala daora éveillés se basent sur le même principe que les Teostra éveillés, sauf qu’il s’agit ici d’un dragon qui n’est pas hybride, et qui se bat différemment (les Teostra éveillés déclenchent des déluges d’explosions tandis que les Kushala daora éveillés lancent des tempêtes destructrices pour emprisonner leurs ennemis.

Les trois Seigneurs : nommées Malzeno, Garangolm et Lunagaron, ces trois créatures sont bien différentes les unes des autres. Malzeno est un dragon furtif qui draine l’énergie de ses adversaires. Garangolm est un mi-gorille mi-arbre qui se sert de sa sève pour durcir son corps et améliorer ses capacités et sa défense. Quant à Lunagaron, il s’agit d’une « wyverne » qui possède un organe lui permettant de mettre en place un système de thermorégulation, la créature résiste donc à tous les climats et peut étendre son territoire facilement.

Ensuite, c’est au tour des quêtes anomalie de recevoir quelques améliorations :

De nouveaux monstres disponibles, dont le Kushala Daora éveillé

Nouveau rang A six étoiles pour les Quêtes anomalie

Les quêtes de rang A sept étoiles seront disponibles

Des investigations anomalie de niveau 200 seront disponibles

Quelques nouveautés pour l’artisanat Qurieux

Mais qui part à la chasse sans avoir ne serait-ce qu’une seule arme ? Et quitte à avoir une arme, autant qu’elle nous plaise ! C’est donc l’arrivée des armes spéciales, une fonctionnalité qui permettra au joueur de personnaliser son arme pour partir chasser avec style. Toutes les armes disponibles depuis la grande mise à jour 2 pourront être personnalisées en tant qu’armes spéciales. Il sera également possible de payer pour acquérir deux extensions d’armes spéciales, nommées Monstres en peluche et Code perdu.

Ensuite, quelques autres changements mineurs seront apportés :

Tout d’abord, ce sera au tour des Parangons de subir un changement. Les Parangons sont des personnages rencontrés au fil de l’histoire et jouables en solo dans différentes quêtes. Mais avec la prochaine mise à jour, ces derniers pourront se battre à vos côtés au cours de la quasi-totalité des quêtes de rang Maître, y compris les quêtes anomalie et les investigations anomalie.

La voix du personnage Kagami est d’ores et déjà disponible en DLC gratuit.

Une quête évènement est disponible, il s’agit de la quête du Rugissement de l’éclipse noire, et elle sort aujourd’hui.

En bref, entre l’ajout de nouveaux monstres, la personnalisation d’armes, les nouveautés pour les quêtes anomalie ou encore les quêtes évènement, il y aura de quoi faire ! Chasseurs de monstres, êtes-vous prêts à repartir en mission ? La grande mise à jour Ver.13 de Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira le 24 novembre, et sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu.