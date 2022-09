EA et Koei Tecmo présentent Wild Hearts, leur Monster Hunter

Annoncé récemment, le fameux jeu de chasse aux monstres à la Monster Hunter d’Electronic Arts se trouve un nom et se dévoile un peu plus aujourd’hui. Nommé Wild Hearts, le titre est réalisé en collaboration avec Koei Tecmo et développé par Omega Force, les papas de la série des Warriors, et s’est laissé approché à travers un premier trailer avec pour objectif de faire monter la hype en prévision d’une future vidéo de gameplay.

Le jeu, sur le papier, reprendra donc le principe de la chasse et du combat contre de massives créatures déjà apprécié dans la célèbre saga de Capcom, tout en le couplant à une attention toute particulière portée à l’hybridation des créatures et la façon dont elles fusionnent avec leur environnement. Inspirée du Japon féodale, la région d’Azuma semble aussi magnifique que dangereuse.

Les Kemonos, car c’est bien comme ça que s’appellent les monstres dans Wild Hearts, étaient autrefois des créatures pacifiques qui se sont mises à saccager le monde. De natures diverses, ces dernières ont l’air d’avoir reçu tout le soin nécessaire. Les affrontements contre ces créatures s’annoncent épiques.

Seul ou en coopération (crossplateform), vous pourrez partir en chasse dans ce titre où le craft est au cœur de l’expérience offerte. Et c’est à l’aide de tous ces outils que vous devrez rétablir l’équilibre dans la région. Le titre sera également doublé en différentes langues, dont le français.

Edité sous le label EA Originals, le titre se veut innovant et les développeurs affirment avec fierté avoir tenté d’apporter un vent de fraîcheur sur les jeux de chasse aux monstres. Wild Hearts est un jeu AAA ambitieux, qui semble se donner le moyen de ses espérances. On attendra tout de même d’en savoir plus lors de la présentation de gameplay qui se tiendra le 5 octobre 2022. Wild Hearts est prévu pour une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series le 17 février 2023.