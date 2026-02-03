Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2026 ?

Les jours commencent doucement à rallonger, tout comme la liste des jeux offerts dans le PlayStation Plus en ce mois de février 2026. Les abonnés sont gâtés avec quatre jeux, contre trois en janvier ! Au programme, combat de boxe, exploration sous-marine, Metroidvania psychédélique et pilotage de haut vol.

Quatre jeux offerts sur le PlayStation Plus en février 2026

Undisputed – PS5

Subnautica: Below Zero – PS4 et PS5

Ultros – PS4 et PS5

Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4

Undisputed, le jeu de boxe réaliste

Sorti fin 2024, Undisputed se présente comme un jeu de boxe axé sur le réalisme. Vous pourrez distribuer les coups à soixante-dix boxeurs licenciés en mode carrière ou vous battre contre d’autres joueurs en ligne. Le titre avait reçu un accueil mitigé : son passage dans le PlayStation Plus vous permettra de le tester dans trop de risque.

Subnautica: Below Zero, l’aventure glaciale

En attendant Subnautica 2, vous pouvez plonger dans les eaux glacées de cet opus se déroulant deux ans après les évènements du premier jeu. Le titre propose de survivre dans un environnement hostile et d’explorer un nouveau biome.

Ultros, le Metroidvania ultra coloré

C’est peut-être le titre le plus original de cette sélection PlayStation Plus. Ultros vous invite à explorer un vaisseau utérus envahi par les aliens et la végétation. Les plus observateurs auront reconnu la patte graphique de El Huervo, artiste à qui on doit les visuels de Hotline Miami !

Ace Combat 7: Skies Unkown, le simulateur de vol surexcité

On termine ce mois de février avec une valeur sûre. Ace Combat 7: Skies Unknown vous propose de vous envoyer en l’air dans des combats aériens nerveux. Certaines missions sont même accessibles en VR ! N’attendez pas ici un simulateur de vol réaliste et complexe : il s’agit là d’un titre orienté arcade qui mise sur l’action et les séquences cinématographiques.

Disponibles dès aujourd’hui, vous avez jusqu’à la fin du mois pour télécharger ces quatre jeux gratuitement avec votre abonnement PlayStation Plus.