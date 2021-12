La PlayStation 5 et sa DualSense prennent des couleurs

Vous souvenez-vous ? Il y a quelques mois, PlayStation apparaissait dans l’actualité à cause d’un litige opposant la multinationale à une petite entreprise canadienne. Cette dernière, alléchée par la perspective de transformer le dégoût des fans en profit (le design de la PlayStation 5 ne plaît pas à tout le monde) avait mis sur le marché des plaques noires mattes pour ceux que le blanc révulse. Naturellement, provoqué par la petite boîte canadienne (DBrand pour les curieux), le géant japonais avait fini par faire valoir ses droits en justice, conflit se soldant par une victoire du géant. Bref, puisque ce filon leur appartient (le brevet est à leur nom après tout), un bon moyen de faire du profit ne se perd pas, il s’exploite.

Vous l’aurez compris (c’était couru d’avance de toute manière), mais PlayStation vient d’officialiser la commercialisation prochaine d’éléments de customisation pour sa PS5. Oui, c’est même tout un lot de plaques de différentes couleurs qui feront leur apparition sur les étals pour le plus grand bonheur de ceux pour qui le blanc rappelle les hôpitaux. Rien de bien fou à signaler pour autant puisqu’il s’agit que de coloris unis (dont à l’image de la coque de base) partant du noir au rouge, du violet au rose en passant par du bleu ciel. Des coques originales aux couleurs de nos héros sont-elles à prévoir ? Visiblement, si c’est le cas, ce ne sera pas pour tout de suite.

Comment ça ? Vous craignez que votre horrible manette DualSense de base ne matche pas avec le rose éclatant qui vous fait de l’œil ? Bonne nouvelle, le géant japonais y a pensé aussi. C’est pour ça que des manettes avec ces mêmes coloris (à l’exception de la noire et de la rouge déjà disponibles) finiront par rejoindre les plaques, mais sans suivre le même calendrier (les noires et rouges seront mises sur les étals dès janvier, les suivantes vers le milieu de l’année). Maintenant, si on sait au moins que le prix des manettes reste autour des 75 euros (justement parce que les noires et rouges sont déjà commercialisées), il est à noter que pour vous offrir une plaque, il vous faudra vous délester d’une cinquantaine d’euros.

Qu’est-ce qu’elles ont de spécial pour mériter un tel investissement ? Nous, on ne voit pas bien, mais on peut sans problème imaginer qu’une telle offre pourrait éventuellement ravir les yeux de quelqu’un. Dans tous les cas, si vous êtes décidé à céder à vos pulsions, vous trouverez votre bonheur (et un nouveau coloris pour votre PlayStation 5) dès janvier. Maintenant, question ! À votre avis, PlayStation se met à faire des coques à cause du marché parallèle ou pour y mettre un frein ? Mieux, pensez-vous que ça pourrait empêcher la production de consoles collector (notion relative tant le constructeur galère à répondre à la demande) ?