PlayStation Plus – Les jeux du mois de décembre révélés

Véritable rituel de chaque début de mois, les joueurs du côté de PlayStation, comme ceux de chez Microsoft, attendent avec impatience leurs jeux offerts issus du programme PS Plus. Les spéculations vont alors bon train. Entre rumeurs obscures et annonces trop belles pour être vraies, les utilisateurs du service se voient obligés d’attendre la confirmation officielle pour se réjouir. Mais ce mois-ci, pas de surprise, les fuites partagées plus tôt s’avèrent exactes.

Avec la première bougie PS5 soufflée, bon nombre de joueurs s’attendaient à une vraie petite pépite afin de fêter dignement l’événement : Godfall se présente à nous. Mais un petit bémol vient se rajouter. S’il s’agit bien du action-RPG de Counterplay Games, PlayStation nous a « généreusement » gratifiés d’une version dite challenger edition. Entièrement charcuté de sa campagne, offrant une expérience se concentrant uniquement sur l’endgame du jeu, le tout a une saveur de grosse démo (même si les développeurs ne sont pas d’accord avec ce point de vue).

Et côté PlayStation 4, le tableau est-il plus reluisant ? Nous avouerons ne pas être non plus convaincus par la sélection des titres offerts, malgré un certain effort de leur part. Dès le 7 décembre, nous pourrons profiter de Mortal Shell, un Souls-like qui a eu du mal à se détacher de la concurrence et qui n’a pas su convaincre notre équipe. Les amoureux de la difficulté y trouveront malgré tout leur compte. Pour le reste, il y a toujours LEGO DC Super-Villains.

Assez enfantins mais fun, les jeux LEGO restent une valeur sûre qui amuse un grand panel de joueurs. Après Jurassic Park, Star Wars et bien d’autres, incarnez les méchants de l’univers DC et semez le chaos avec des antagonistes emblématiques comme le Joker. Enfin, concernant le PS VR, PlayStation s’était lancé dans une politique de remise en avant de leurs casques, proposant trois jeux à chaque fois. Si l’objectif est louable, il est regrettable de voir que les jeux sont The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence et Until You Fall, soit exactement les mêmes jeux que le mois dernier. Oui, ça sent un peu le sapin pour le PlayStation Plus pour ce mois de décembre 2021.