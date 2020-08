Mortal Shell révèle une date de sortie très proche

Ça y est, la bonne nouvelle est tombée, Cold Symmetry et Playstack révèlent la date de sortie de Mortal Shell dans un nouveau trailer et il ne faudra patienter que 2 semaines. On se souvient de l’open bêta sur PC au début du mois de juillet qui a réuni plus de 350 000 téléchargements et plus de 6 millions de vues sur Twitch et YouTube ; le nouveau Souls-like semble déjà très prometteur.

Là où il arrive à se démarquer des autres Souls-like, c’est avec son gameplay très intéressant. En effet, on y contrôle un esprit pouvant prendre le contrôle de corps, appelés Shells, et donc de leurs capacités. Il faudra donc trouver celui qui nous correspondra le mieux pour terrasser des ennemis terrifiants et imposants. D’ailleurs le trailer nous révèle le 4ème Shell nommé Solomon ainsi que la première arme à distance du jeu, le Ballistazooka, un lanceur de projectile, de quoi harponner ses ennemis sur les structures proches.

Premier projet du studio Cold Symmetry, il n’y a cependant que peu de soucis à se faire car il est fondé par Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez, Dmitry Parkin et Vitaly Bulgarov, quatre vétérans ayant travaillé sur des AAA. Ils déclarent :

“Notre engagement envers nos fans est de créer un jeu qui ait une âme, qui soit authentique, sans compromis et implacable. Nous avons été touchés par la popularité de la version bêta et nous avons étudié de près les retours que nous avons reçus pour créer quelque chose dont nous sommes incroyablement fiers.”

Un univers sombre proche des Dark Souls, une difficulté digne d’un die and retry et des intentions louables de la part des développeur, que nous faut-il de plus pour ne pas être impatient de se lancer dans cette aventure ?

Exigence et persévérance seront donc au rendez-vous le 18 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One au prix de 29.99 €. La version PC sera disponible en exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store et devrait arriver sur Steam en 2021.