Mortal Shell – Le nouveau sérieux concurrent dans la cour Souls-like

Que les âmes en manque d’expérience à la Dark Souls s’éveillent, Mortal Shell vient d’être annoncé !

Si votre quotidien manque de bonnes nouvelles, nous en avons une à vous proposer. Le studio Cold Symmetry vient de révéler, vidéo à l’appui, leur prochain titre répondant au doux nom de Mortal Shell. Initialement intitulé Dungeonhaven puis renommé en cours de développement, Mortal Shell est un RPG d’action intransigeant et authentique respectant les codes des Souls-like. À comprendre que le soft répondra aux mécaniques des die and retry popularisés par la saga Dark Souls qu’on ne présente plus.

Outre son sombre univers dans lequel la mort semble avoir élu domicile, Mortal Shell semble se distinguer par son gameplay. Le joueur incarnera une sorte d’âme, un esprit pouvant habiter le corps des créatures. Ainsi, vos capacités de combat s’adapteront à votre hôte. Shell en anglais veut dire coquille. Vous pourrez ainsi prendre possession de ces coquilles vides, incarner celui qui correspond le mieux à votre style et utiliser leur maîtrise unique des compétences et des améliorations d’armes. Voilà qui promet un gameplay varié.

La comparaison avec Dark Souls semble inévitable. Mais ces premières images nous font également penser à un autre grand jeu. Des damnés, de la désolation à perte de vue et des âmes en peine, comment ne pas penser à Dante’s Inferno de Visceral Games ?

Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov, les trois fondateurs du studio, déclarent :

“L’annonce de Mortal Shell est l’une des expériences les plus excitantes et terrifiantes que nous ayons vécues jusqu’à présent. Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleines de rebondissements complexes liés aux aléas du développement d’un jeu vidéo auquel vous aimeriez vraiment jouer vous-même.”

Mortal Shell devrait sortir durant le troisième trimestre 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Une bêta sera bientôt organisée, n’hésitez à visiter le site officiel du jeu pour plus d’informations.