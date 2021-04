Godfall – Quels sont les autres supports qui vont accueillir le titre ?

En novembre dernier, alors que Sony et Microsoft s’opposaient dans un combat commercial sans merci pour assurer à leurs machines le meilleur lancement possible, le géant japonais nous révélait que Godfall, dernier jeu de Gearbox Software et une des premières exclusivités console sécurisées pour sa bécane, ne serait en fait qu’une exclusivité temporaire. Pendant 6 mois, les supporters de la PS5 pourraient profiter de cet action-RPG en avant-première avant que le soft ne finisse par apparaître ailleurs. Bientôt, cette période d’exclusivité à son terme et, si on en croit la PEGI, la prochaine machine à accueillir le titre serait en fait… la PlayStation 4.

Oui, indéniablement, il s’agit d’une manœuvre bien curieuse puisque, si d’habitude les jeux sautent volontiers d’une génération à une autre en allant de l’ancien vers le nouveau, ici, Godfall fait bien chemin inverse en se dirigeant vers un support antérieur plutôt que d’apparaître sur les architectures concurrentes (n’en déplaise aux amateurs de la Xbox Series). Et pourtant oui, c’est donc bien ce que révèle l’organisme européen de classification de jeu vidéo avec sa mise à jour de la page consacrée au soft (comme vous pouvez le constater plus bas). Maintenant, une question se pose : mais pourquoi sur PS4 ?

Franchement, bonne question. Si on est d’accord pour reconnaître à la grande sœur de l’actuelle PS5 ses mérites (notamment le fait qu’elle serait branchée dans plus de 110 millions de foyers à travers le monde), sur ce support, la galette devrait prendre cher. Effectivement, sur PS5, le jeu tourne en 4K à 60 images par seconde et profite également du retour haptique de la DualSense. Sur PS4, il faudra dire “adios” à toutes belles options et accueillir également des temps de chargement plus longs… De lourdes concessions qui pourraient miner encore plus un jeu passé relativement inaperçu lors de sa sortie…

Enfin, Sony peut se voir rassurer, il n’aura pas besoin de débattre le sujet du crossplay si Microsoft et ses Xbox Series restent à l’extérieur de l’équation, hein ? Ceci dit, vu que personne n’a rien confirmé (ni Sony, ni Gearbox), rien n’indique que d’autres consoles finissent par apparaître dans la liste. Pour l’heure, Godfall est disponible sur PC et PlayStation 5.