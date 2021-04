Resident Evil Village – Capcom dévoile les caractéristiques techniques du jeu sur PS5 et Xbox Series

Hier avait lieu le fameux Resident Evil Showcase qui nous a offert de très nombreuses nouvelles informations sur Resident Evil Village, avec notamment l’annonce d’une nouvelle démo. Une démo attendue puisque promise de longues dates et qui sortira sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est prévu, avec tout de même un accès anticipé pour les joueurs PlayStation.

Aussi, et forcément, le titre ne tournera pas de la même façon sur toutes les machines, hors de question de se retrouver avec le même rendu graphique sur PS4 Pro que sur PS5. Mais alors qu’elles seront les différences notables entre toutes les versions ? Sans surprise, vous vous imaginez bien qu’il est question avant toute chose de résolution et de framerate.

Alors pour ne pas laisser les joueurs dans le flou, Capcom nous permet aujourd’hui grâce à un petit tableau de savoir comment tournera Resident Evil Village sur les différents supports. On parle ici des PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia et des consoles ancienne génération. Pour ce qui est du PC, cela dépendra de votre configuration et rien de plus.

Comme on s’y attendait, ce sont les PlayStation 5 et Xbox Series X qui s’en sortent le mieux et font d’ailleurs jeu égal. La version Stadia pose par contre question, car sa résolution 4K n’est disponible que via un upscale dynamique et c’est assez étonnant sachant que le service est sensé proposer des conditions de jeu optimales, c’est d’ailleurs là tout son intérêt. On espère alors que la 4K native sera présente lors de la sortie du titre ou un peu plus tard.

Mais les grands perdants sont clairement les possesseurs des premières PS4 et Xbox One, qui n’auront pas le droit à une résolution autre que le 900p, mais si le titre tourne bien et sans accroc, c’est déjà pas mal et plus que certains autres jeux sortant de nos jours. Par contre, le 1080p 60 FPS est une très bonne surprise pour les PS4 pro et Xbox One X et devraient combler les fans officiants sur ces machines.

Enfin, rappelons que Resident Evil Village est attendu pour le 7 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia, ainsi que sur consoles ancienne génération.