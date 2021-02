Godfall lance Primal, sa grosse mise à jour gratuite de février

Dire que Godfall nous a fait l’effet d’un pétard mouillé serait un doux euphémisme. Le titre de Counterplay Games a certes pour lui une réalisation graphique et un gameplay vraiment fun, il lui manque une certaine profondeur qui en ferait un must-have absolu. Et on parle là de manques liés à l’aspect role play, au scénario ou encore même au endgame, finalement pauvre en proposition.

Cependant, ce serait mentir que de dire que le studio derrière cet A-RPG nouvelle génération n’accorde pas à son bébé un suivi remarquable, car depuis sa sortie en octobre 2020, de nombreuses mises à jour sont parues corrigeant différents aspects du titre. On attendait alors l’arrivée d’un premier vrai contenu venant se greffer à l’expérience Godfall et lui apportant ce surplus de profondeur qui lui fait cruellement défaut.

Et comme prévu depuis décembre c’est aujourd’hui chose faite, puisque Counterplay Games vient de lâcher dans la nature une update conséquente pour le jeu avec le contenu gratuit Primal d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5 comme sur PC. Globalement, elle se concentre sur le endgame en apportant pas mal de petites choses qui feront plaisir aux joueurs.

On peut donc alors continuer a améliorer la puissance de son personnage même une fois le niveau maximum atteint grâce aux nouveaux pouvoirs et bonus de l’Ascencion ou encore se servir des modificateurs d’objets appelés Primal qui permettent d’augmenter là encore la puissance de nos armes et armures via de gros buffs dont les effets sont visibles sur l’écran des statistiques de notre avatar.

Aussi, la Tour des Épreuves connait un gros bouleversement, autant dans sa version normale qu’en Ascension, et se voit offrir de nouveaux objectifs de quêtes, de meilleurs butins et un plus grand challenge et quelques autres surprises qui demandent aux joueurs de s’adapter à des conditions de jeux parfois bien ardues.

La difficulté est d’ailleurs l’un des points sur lequel s’est le plus attardé Counterplay Games puisque différents modificateurs rendant la Tour des Épreuves plus difficiles donc sont au rendez-vous. Comme auparavant certes, mais avec quelques petites corrections rendant la chose davantage corsée pour des récompenses néanmoins plus intéressantes.

Enfin, on note aussi l’arrivée de Zenun en tant que vendeur en jeu, nous proposant quelques objets contre un peu d’argent. Les Pierres des Rêves se sont aussi vues retravaillées et changées, les rendant là encore plus intéressantes, alors que de nombreux bugs liés à la coopération, au gameplay ou à la technique se voient aussi corrigés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la mise à jour 2.4.44 aussi appelée Primal sur le site officiel de Gearbox.