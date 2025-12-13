Après SOMA, ONTOS fera douter de la réalité

Resident Evil Requiem ne fut pas le seul jeu à tenter de nous effrayer lors de cette édition 2025 des Game Awards. Frictional Games a dévoilé lors de l’évènement sa prochaine production, ONTOS, un thriller horrifique se voulant le successeur spirituel de SOMA, une des grandes productions du studio. Un héritage solide mais exigeant à honorer, tant il constitue avec Dead Space un des piliers de la survie et de l’horreur en milieu spatial.

Si ONTOS gardera les pieds sur terre, il nous fera voyager au delà du réel. Le jeu se veut une exploration sensorielle pour son héroïne Aditi, amenée jusqu’à l’hôtel Samsara pour en apprendre plus sur la mystérieuse disparition de son père. Un hôtel qui semble le théâtre d’un festival des horreurs qu’il faudra arpenter dans une ambiance claustrophobique rappelant à la fois SOMA mais aussi l’autre série phare de Frictional Games, Amnesia. On peut donc compter sur le savoir-faire du studio pour délivrer une expérience oppressante léchée.

Kepler, toujours dans les bons coups

Ce nouveau titre sera édité par Kepler Interactive, qui se frotte les mains suite à la razzia que Clair Obscur a effectué sur les prix des Game Awards. Même sans son dernier titre phare, l’éditeur est apparu plusieurs fois à l’écran durant la cérémonie, avec d’autres titres prometteurs comme The Tank Rat ou Orbitals. Malgré sa jeunesse, l’éditeur peut se targuer d’un catalogue plutôt qualitatif et varié, avec des titres comme Sifu, Scorn ou le récent Rematch. Un gage de qualité que l’on espère voir ONTOS entretenir.

Ce dernier n’était d’ailleurs pas complètement une surprise pour les joueurs particulièrement attentifs. Frictional Games avait en effet lancé, avec l’aide de Kepler, un ARG (pour Alternate Reality Game) amenant les enquêteurs à découvrir peu à peu l’hôtel Samsara. Le point de départ était la mise à jour de la version PC de SOMA pour son 10ème anniversaire. De là, une série d’indices cachés à travers des posts sur X et des sites web, notamment celui de l’hôtel, a lancé tout un jeu de piste, floutant la frontière entre réel et fictif.

Si une communication comme celle-ci est à honorer par son ingéniosité et son originalité, elle ne convient pas vraiment pour un titre aux grandes ambitions, surtout pour un jeu qui se targue de plus de dix ans de développement. Ce jeu dans le jeu n’était qu’un avant-goût offert aux fans de SOMA, leur signifiant qu’ils auraient bientôt une expérience similaire à découvrir, avant qu’elle ne soit révélée en grande pompe au Keighley Show. ONTOS sera disponible en 2026 sur Playstation 5, Xbox Series et PC.