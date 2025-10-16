Octopath Traveler 0 – Du gacha mobile au JRPG sur consoles

À un peu plus d’un mois de sa sortie, Square Enix accélère la communication autour d’Octopath Traveler 0. Ce préquel, qui est en réalité un portage console du jeu mobile Champions of the Continent, a récemment dévoilé de plus amples informations sur son antagoniste, ses personnages, et surtout, sur la mécanique de jeu inédite qui le distinguera des opus principaux : un système de construction de ville.

L’aventure prendra place sur le continent d’Orsterra, bien des années avant les événements du premier épisode. Cette fois, le joueur ne dirigera pas un seul groupe de huit, mais pourra recruter jusqu’à trente personnages, avec une équipe active de huit voyageurs. Ce large casting, héritage direct du format gacha du jeu original, devra s’unir pour faire face au tyran Pardis III, souverain du royaume d’Edoras, dont l’ambition sans limite est de soumettre tout le continent à son autorité.

Pour mener à bien cette quête, de nombreux alliés viendront prêter main-forte. Square Enix en a déjà présenté quatre :

Pius, un clerc spécialisé dans le soutien, capable de renforcer ses alliés et d’affaiblir les ennemis.

Saoirse, une danseuse dont la capacité ultime permet à un allié d’exploiter instantanément toutes les faiblesses d’un adversaire, même celles non découvertes.

Carinda, une marchande qui peut augmenter la puissance de l’équipe tout en lui conférant une précieuse esquive.

Xerc, un érudit dont l’attaque ultime inflige des dégâts de six types élémentaires différents, optimisant les chances de briser la garde ennemie.

Octopath Sim City

La nouveauté majeure d’Octopath Traveler 0 reste le système de construction urbaine, permettant aux joueurs d’ériger divers bâtiments pour rebâtir Orsterra et obtenir des bonus. Square Enix a présenté deux de ces installations :

L’arène des monstres, où les joueurs pourront affronter des créatures pour obtenir des récompenses exclusives.

Le musée, qui servira de répertoire et où il sera possible de réécouter les musiques du jeu et de relire les journaux d’aventure.

Ce système promet d’ajouter une nouvelle couche de progression, mais reste à savoir s’il s’agira d’une mécanique de fond ou d’un ajout anecdotique. Fait notable, son ampleur sera directement bridée par la puissance de la console : il sera possible d’ériger environ 250 bâtiments sur Switch, contre le double sur PS5, Xbox et PC.

Transformer un jeu mobile en une vraie expérience sur consoles

Toutes ces informations sont prometteuses, mais elles soulèvent la question centrale qui entoure ce projet : Square Enix aura-t-il réussi à transformer un gacha mobile, avec ses mécaniques de progression potentiellement hachées, en une véritable expérience JRPG premium digne des deux premiers Octopath Traveler ? La réponse définitive ne sera connue qu’à la sortie du jeu fixée au 04 décembre 2025.