Nintendo – Deux petits jours de sondage et puis s’en va

On ne cesse de le répéter, mais le lancement de la Nintendo Switch 2 n’est pas des plus simples à analyser. D’un côté, la console continue de battre des records de vente dans le monde entier. De l’autre, le catalogue mais également les choix éditoriaux de Nintendo, notamment en termes de préservation du jeu vidéo, continuent de cristalliser les critiques. Parmi elles, celle sur les Game Key Cards, ce nouveau format de cartouche ne contenant pas véritablement le jeu et qui pourrait bien se développer dans les mois à venir, mettant en péril l’accès des joueurs à la propriété de leurs jeux.

Afin de tâter un peu le terrain, Nintendo a ouvert ce lundi 4 août un sondage sur les ressentis et habitudes de sa communauté sur divers sujets actuels du jeu vidéo. Et, après des questions plutôt générales portant sur les consoles possédées par les joueurs à la maison ou le nombre de personnes jouant au sein du foyer, d’autres se focalisaient plus précisément sur le rapport des utilisateurs au dématérialisé. Il était par exemple demandé combien de jeux Switch les joueurs avaient pu revendre après y avoir joué ou encore de donner leur avis sur différents supports de jeux, allant du 100% physique au tout dématérialisé, en passant par des formats hybrides dont un ressemblant fortement aux Game Key Cards.

Disparu aussi vite qu’il est venu

Des questions plutôt intéressantes et ouvertes sur le sujet, mais malheureusement, c’est déjà de l’histoire ancienne. Seulement deux jours après son ouverture, Nintendo a pris la décision de clôturer le sondage, et aujourd’hui, il n’est donc plus actif. Un rétropédalage très rapide qui peut poser question. Le sondage reviendra-t-il rapidement sous une autre forme ? L’échantillon de participants était-il déjà suffisant pour tirer des conclusions ? Ou alors, pour chercher la petite bête, les réponses ne correspondaient-elles pas aux attentes de Nintendo qui a préféré couper court ?

Une chose est sûre, au vue des réactions sur les réseaux sociaux comme X ou Reddit, il semblerait qu’une grande majorité de personnes ayant répondu au sondage soient encore en faveur d’un jeu vidéo au format physique et de la défense de la propriété chez Nintendo. Bien évidemment, nous prendrons cette observation avec de larges pincettes, tant nous avons appris que les réseaux sociaux ne sont que rarement un gage de vérité générale.

Mais les réponses données par les joueurs durant ces courtes quarante-huit heures de sondage auront-elles une incidence sur le futur de la Switch 2 ? Rien n’est moins sûr tant aujourd’hui, les données économiques semblent avoir pris le dessus sur l’avis des consommateurs et pas que dans le jeu vidéo. Surtout, comme nous le disions en introduction, Nintendo a-t-il vraiment besoin de se remettre en question alors que sa dernière née s’est déjà vendue par millions ?