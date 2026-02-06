Nekome: Nazi Hunter – Héritier de l’époque Grindhouse

Toujours dans l’expectative de voir arriver le dernier volet de la trilogie Wolfenstein de MachineGames, les joueurs adeptes de la chasse aux nazis rongent leur frein. Et comme pour répondre à cette dévorante envie, les équipes de ProbablyMonsters dévoilent Nekome: Nazi Hunter. Autrefois rattaché au funeste projet Concord, le studio ProbablyMonsters est aujourd’hui connu pour des projets plus modestes tels que Storm Lancers et Ire: A Prologue.

Sans autre ambition que celle de proposer un défouloir jouissif mais pas dénué de réflexion, ProbablyMonsters dévoile discrètement le projet Nekome: Nazi Hunter qui, aux vues des premiers éléments communiqués, annonce de belles choses pour la scène indépendante.

Le digne héritier du cinéma d’exploitation

Dans Nekome: Nazi Hunter, nous incarnerons Vano Nastasu, un jeune rom témoin du meurtre de sa famille perpétré par des nazis. Devant fuir devant la machine de guerre allemande, Vano va très vite retourner son chagrin et sa peine contre les bourreaux de sa famille et devenir un chasseur de nazis. En hébraïque, Nekome signifie vengeance et c’est ce chemin que le personnage de Vano va emprunter.

Avec ce scénario des plus simples, Nekome: Nazi Hunter s’inscrit dans la droite lignée de long-métrages comme l’excellent Sisu de Jalmari Helander, Ministry of ungentlemanly warfare de Guy Ritchie ou encore Inglorious Basterds de Quentin Tarantino. Le postulat est simple : se farcir du nazi au nom de la vengeance et de la liberté avec une bonne dose de gore et autres effets graphiques. Le développeur indique également que l’univers graphique global du jeu est très inspiré par l’esthétique Grindhouse du cinéma du siècle dernier. Entendez par là une esthétique portée sur la violence graphique, l’étrange et le tabou, chers aux métrages souhaitant s’affranchir des codes du cinéma hollywoodien des années 1970.

Un gameplay hybride qui promet une belle chasse

Avec ce style, Nekome entend bien donner un côté pulp à cette chasse sanguinolente. Toutefois malgré son postulat de base qui pourrait indiquer que le jeu s’orientera vers une boucle de gameplay bourrine et sans concession, les développeurs ont fait un tout autre choix. Dans Nekome nous jouerons un jeune homme qui n’est pas de nature violente, c’est l’environnement alentour qui influera sur lui.

Le jeu vous demandera alors, à la manière d’un jeu d’infiltration, de repérer les environs et d’apprendre les rondes effectuées par les gardes. Rien ne vous empêchera de vous jeter tête la première dans la mêlée mais c’est la patience et la stratégie qui sembleront être récompensées. Avec ce choix, le terme de chasse prend tout son sens, contrairement à Wolfenstein qui est synonyme de massacre et de décimation. Vous aurez également le choix entre plusieurs armes qui seront un reflet du style de jeu que vous souhaiterez adopter : armes blanches, armes à feu, tuyaux…

À mi-chemin entre Hitman, Wolfenstein et Velvet Assassin, Nekome semble se démarquer de la concurrence grâce à ses inspirations très ancrées dans le cinéma de genre du siècle dernier, mais également grâce à une hybridation des genres qui amènera les joueurs à refaire les niveaux avec différentes méthodes d’approche.

Pour le moment, Nekome: Nazi Hunter n’a aucune fenêtre de sortie, mais nous en apprendrons plus lors du GDC (Game Developers Conference) qui se tiendra le mois prochain et nous avons déjà hâte.