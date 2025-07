Wolfenstein – Blazkowicz viendra casser du nazi sur Amazon

Wolfenstein ! Série phare et mère du FPS tel que nous le connaissons aujourd’hui, va avoir le droit à son adaptation sur le petit écran ! C’est par le biais de leur réseau que les équipes en charge de la série ont officialisé la chose avec un slogan faisant office de synopsis provisoire : « L’idée de tuer des nazis est toujours d’actualité. ». Autant dire que nous avons hâte de voir le résultat.

Mais pour ceux du fond, qu’est-ce que Wolfenstein ? Riche d’une dizaine d’épisodes, la saga débute réellement en 1992 avec Wolfenstein 3D. Vous y incarnez B.J Blazkowicz, un agent américain en pleine Seconde Guerre Mondiale, qui a pour spécialité la traque et l’anéantissement, de manière plus que brutale, de nazis. L’objectif du jeu est simple : s’échapper du château Wolfenstein et stopper une bonne fois le projet machiavélique des nazis visant à créer des super soldats ! Wolfenstein 3D fut, à sa sortie, un succès critique et commercial retentissant, ouvrant la voie au futur DOOM.

Suite à Wolfenstein 3D, la série connaîtra un reboot en 2001 avec Return to Castle Wolfenstein qui lancera la saga telle que nous la connaissons. En 2009 une suite plus que décevante sort avec Wolfenstein, puis arriveront les monuments Wolfenstein: The New Order et Wolfenstein 2: The New Colossus respectivement en 2014 et 2017. Ces deux derniers sont des uchronies dans lesquelles l’Allemagne a gagné la guerre et font régner la terreur sur le monde. Blazkowicz poursuit sa traque de sa némésis, le Boucher, en Europe et en Amérique, souhaitant l’empêcher de mener à bien son projet de super soldat guidés par des pouvoirs paranormaux.

En résumé, un bon scénario de série Z décomplexé qui nous a offert d’excellents défouloirs. Et dans une moindre mesure, Wolfenstein a déjà eu le droit à une adaptation non officielle au cinéma avec Overlord de Julius Avery. Le film d’Avery suivait une escouade de soldats américains la veille du débarquement devant détruire une antenne relais allemande. Mais dans le village qui abrite leur objectif, un SS fait une découverte sans précédent lui permettant de transformer ses troupes en super soldats invulnérables. Overlord était un film très efficace qui permettait aux fans de Blazko le barjo de ronger leur frein en attendant une annonce d’adaptation officielle. Et c’est chose faite grâce à Patrick Somerville, showrunner de la future série Wolfenstein !

Somerville a fait ses armes à la télévision en écrivant des épisodes pour la série The Leftlovers ou en ayant créé les séries Maniac, Station Eleven ou encore Made for Love. Des séries globalement bien accueillies qui laissent présager une belle écriture sur Wolfenstein.

Après le joli succès de la série Fallout, Amazon remet le couvert avec la société de production Kilter Films pour créer et transposer à l’écran le défouloir imaginé par ID Software. En plus de Kilter Films, la série s’adjoint les services de Jerk Gustafsson, scénariste de The New Order, The New Colossus et, plus récemment, Indiana Jones and the Great Circle.

Avec cette équipe aux commandes il ne reste plus qu’à assembler un casting. Mais qui serait assez fou pour incarner B.J Blazkowicz, tueur de nazis invétéré, mari et père aimant ? Depuis quelques années déjà, les fans fantasmant l’arrivée d’une adaptation de Wolfenstein ont déjà un favori en la personne d’Alan Ritchson (le Jack Reacher de la série éponyme diffusée sur Amazon). Le physique de l’acteur correspond largement au gabarit de Blazkowicz et, Amazon l’ayant sous le bras pour le tournage des saisons de Reacher, l’espoir est permis !

L’avenir des adaptations de jeux vidéo passera-t-il par le petit écran ? Avec le succès de Fallout, l’arrivée prochaine de Wolfenstein et la mise en chantier d’une série God Of War, Mass Effect et d’une univers partagé Warhammer 40.000, Amazon MGM semble avoir toutes les cartes en main pour proposer de belles expériences télévisuelles et/ou cinématographiques si il laisse à ses créateurs la même liberté que sur Fallout.