Wolfenstein – Une annonce imminente pour un troisième opus ?

Fort de son succès avec Indiana Jones et le Cercle Ancien (initialement sorti en 2024 sur Xbox et PC avant de rejoindre l’écosystème PlayStation une année après), Machine Games semble avoir déjà réfléchi à la prochaine pièce de son catalogue. Et pour la connaître, il ne faut pas chercher bien loin puisqu’il s’agirait ni plus ni moins d’une suite à l’une de ses licences les plus reconnues depuis son acquisition par Bethesda : la loufoque série des Wolfenstein.

Et de trois pour le célèbre chasseur de nazis

La nouvelle, on la doit avant tout à deux intervenants : Windows Central et Kotaku, qui appuient leurs dires sur des éléments obtenus. Cependant, ici, on fait moins face à une révélation surprenante qu’à une espèce de confirmation d’une volonté déjà exprimée par l’homme à la tête de Machine Games, Jerk Gustafsson. Voici ce qu’il déclarait au cours d’une interview survenue en septembre 2025 :

“ Je pense qu’il est important de le dire, car nous avons toujours considéré cela comme une trilogie. Donc, ce parcours de BJ (le héros principal de la saga) – même pendant ces premières semaines chez id [Software], lorsque nous avons élaboré New Order – nous avions déjà un plan pour ce personnage au moins. Ce qui allait se passer dans le second volet, ce qui allait se passer dans le troisième. Je pense qu’il est important de le dire parce que, du moins je l’espère, nous n’en avons pas encore fini avec Wolfenstein. Nous avons une histoire à raconter.”

Il ne fait donc aucun doute, du moins pour Gustafsson, Wolfenstein reviendra bel et bien. Et on peut même s’interroger quant à la période éventuelle de ce retour : ne peut-on en effet penser à une arrivée imminente (ou pour tout le moins très proche) de l’opus, si bien sûr il venait à se confirmer ? Et ce pour deux raisons.

D’abord, il y aurait une date à exploiter : 2027 symbolisera, pour cause, le dixième anniversaire de l’épisode canon en date qu’est Wolfenstein II: The New Colossus. Ensuite, un nouveau jeu serait idéal au regard de l’ambition déployée autour de la franchise. Pour la raison qu’une adaptation en série est prévue par Amazon. Ainsi, d’un point de vue marketing, une sortie concomitante des deux projets serait idéale.

Mais, on le répète, comme toujours dans ce type de situation, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : attendre une officialisation. Et, si c’est tel que nous le pensons, nous serons vite fixés. Ce qui pourrait en être de même pour la deuxième révélation faite par les sites susmentionnés plus haut (Kotaku et Windows Central donc) à propos d’un jeu multijoueur à la Rainbow Six Siege entre les mains du même studio.