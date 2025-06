K-pop et thriller politique, le pari de Mudang: Two Hearts

Révélé en 2023, Project TH a refait parler de lui lors du Xbox Games Showcase du Summer Game Fest 2025. Renommé Mudang: Two Hearts, le jeu a immédiatement suscité l’intérêt. Non seulement parce qu’il est signé d’un studio encore peu connu, EVR Studio, mais surtout parce que sa proposition a des allures de lettre d’amour à la saga Metal Gear Solid : une fusion d’action militaire, d’infiltration et de thriller politique, le tout dans une ambiance imprégnée de K-pop

L’intrigue de Mudang: Two Hearts s’ancre dans un futur proche, où la Corée du Nord et la Corée du Sud sont sur le point d’être réunifiées. Mais le rêve s’effondre brutalement : un attentat terroriste contre l’Assemblée nationale sud-coréenne fait capoter ce moment historique. Quelques mois plus tard, le pays vit sous la loi martiale, et c’est dans ce climat que le jeu déploie son récit à travers deux personnages aux trajectoires croisées.

D’un côté, Ji Jeong Tae, ancien soldat nord-coréen intégré dans un programme d’échange militaire, désormais confronté à des enjeux bien plus complexes que la loyauté patriotique. De l’autre, Gavi, une jeune idole de la K-pop au passé trouble, dont les liens avec les forces qui ont saboté la réunification pourraient changer le destin des deux nations.

Une voix coréenne qui porte désormais à l’Ouest

Portée par le succès mondial de ses K-dramas et de sa K-pop, la Corée du Sud étend désormais son influence sur le jeu vidéo. Après des titres comme Lies of P, The First Descendant ou Inzoi, Mudang: Two Hearts montre que l’industrie vidéoludique coréenne ne se contente plus d’imiter les modèles étrangers, elle forge sa propre identité.

Là où les productions japonaises aiment affronter des dieux et embrasser l’épique, Mudang: Two Hearts veut explorer les failles humaines, les blessures historiques et les tensions politiques contemporaines. Un récit ancré dans les peurs collectives d’un peuple marqué par les drames de son passé, comme l’attentat de Rangoon, et qui projette ses conflits dans un gameplay tendu, où chaque choix reflète l’opposition permanente qui structure la péninsule.

Prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Mudang: Two Hearts est pour le moins intriguant. En mêlant infiltration stratégique, tension militaire et drame personnel sur fond de pop culture coréenne, EVR Studio pourrait livrer une proposition atypique, audacieuse et peut-être salutaire avec un titre ancré dans les conflits réels.