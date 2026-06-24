MUDANG: Two Hearts rejoint le cimetière des promesses du jeu vidéo

L’industrie du jeu vidéo continue de compter ses victimes à la pelle. C’est aujourd’hui au tour de EVR Studio de disparaître du paysage. Le développeur sud-coréen, à l’origine de MUDANG: Two Hearts, a officiellement été déclaré en faillite par le tribunal de Séoul le 5 juin dernier, mettant fin à l’existence du studio et, sauf improbable miracle, à celle de son ambitieux projet.

Une nouvelle particulièrement amère pour les joueurs qui avaient découvert le titre lors du Xbox Game Showcase 2025, une proposition aussi surprenant qu’intrigante : un thriller d’action et d’infiltration dans une Corée réunifiée, mêlant espionnage militaire, complots politiques, culture K-pop et folklore chamanique (« Mudang » désignant un chamane dans la culture coréenne). Un cocktail qui avait immédiatement suscité la curiosité des joueurs, certains l’ayant aussitôt renommé le « Splinter Cell coréen ».

Fondé en 2016, EVR Studio s’était d’abord fait connaître autour de projets de réalité virtuelle, d’expériences immersives et de contenus liés au metavers, un secteur qui semblait promis à un avenir radieux au sortir de la pandémie. Cependant, et comme beaucoup d’entreprises ayant misé sur cette tendance, EVR a vu le vent tourner. L’intérêt des investisseurs s’est progressivement essoufflé, les financement se sont raréfiés et le modèle économique du studio s’est rapidement fragilisé.

Selon plusieurs médias coréens, l’entreprise accumulait les pertes depuis un certain temps. Dans ce contexte, MUDANG: Two Hearts représentait bien plus qu’un jeu : c’était la tentative d’EVR de changer de dimension et de s’imposer sur le marché mondial avec une production ambitieuse aux allures de blockbuster.

Des signaux inquiétants depuis plusieurs mois

Si l’annonce de faillite peut sembler brutale, elle n’est malheureusement pas totalement surprenante. Dès la fin de l’année dernière, plusieurs observateurs avaient commencé à s’inquiéter de l’absence de communication autour. Le site officiel du studio avait disparu, les développeurs avaient cessé de publier leurs traditionnels journaux de développement, tandis que les réseaux communautaires restaient désespérément silencieux.

Parallèlement, des informations faisant état de licenciements massifs avaient commencé à circuler. Selon différents rapports, les effectifs du studio auraient fondu au fil des mois alimentant les rumeurs d’une situation financière critique.

L’ironie de l’histoire, c’est que MUDANG: Two Hearts apparaissait comme l’une des révélations les plus attendues de l’année 2025. Dans un marché où les jeux d’infiltration se font de plus en plus rares, le projet semblait combler un vide laissé depuis longtemps par les grands acteurs du genre, Metal Gear Solid et Splinter Cell en tête. Avec le recul, certains se demandent désormais jusqu’où le développement avait réellement progressé. la disparition du studio sans repreneur ni annonce de rachat soulève des interrogations sur le l’état réel du projet. Était-il proche d’une version jouable ou n’était-il qu’une démonstration particulièrement ambitieuse ? À ce stade, personne ne semble en mesure d’apporter une réponse claire.

Une victime de plus d’une industrie sous pression

Au-delà du cas d’EVR Studio, cette nouvelle faillite illustre une tendance devenue préoccupante dans l’industrie : les investisseurs se montrent plus prudents, les coûts de développement explosent et les studios indépendants ou de taille intermédiaire peinent de plus en plus à sécuriser les financements nécessaires pour mener à bien des projets.

Le paradoxe est cruel : jamais les technologies n’ont permis de produire des jeux aussi impressionnants, mais jamais il n’a semblé si difficile pour certaines structures de survivre jusqu’à leur sortie. Pour les joueurs, il ne restera probablement de MUDANG: Two Hearts qu’une poignée de vidéos, quelques concepts prometteurs et ce sentiment de voir disparaître un projet qui semblait avoir le potentiel de devenir l’une des belles surprises de cette génération.