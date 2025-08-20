Moonlighter 2: The Endless Vault – La boutique est rouverte

Malgré le temple des jeux AAA que peut représenter un évènement médiatique comme la Gamescom, on garde toujours un peu de temps pour de plus modestes productions. Au-delà de l’attente pour Hollow Knight: Silksong, dont l’engouement pour le projet ferait presque oublier qu’il s’agit du second jeu de Team Cherry, on a pu avoir un nouvel aperçu pour Moonlighter 2: The Endless Vault, trailer accompagné d’une date de sortie (accès anticipé) fixée au 23 octobre 2025.

Moonlighter 2: The Endless Vault reprend la formule de son prédécesseur, un Rogue-like qui se garnit d’un sympathique système de boutique, seule manière de générer l’argent nécessaire à la progression. On aura donc la possibilité de se battre à l’aide de plusieurs armes. Et hors des combats, que l’on revienne victorieux ou non, le travail n’est jamais terminé, puisque notre marchand en herbe devra tenir sa boutique en vendant aux clients les trésors dénichés au cœur des donjons parcourus.

Un héros n’échappe pas au 9-18

Moonlighter 2: The Endless Vault a été initialement annoncé en décembre 2024, dans un évènement en amont des Game Awards, puis plusieurs trailers sont sortis jusqu’à la mise en ligne d’une démo début juin lors du Steam Next Fest. Il a donc été possible de constater les changements vis-à-vis du premier opus. Tout d’abord, le style graphique a grandement évolué. Si la direction artistique n’a pas beaucoup changé et a gardé des teintes similaires, la réalisation est différente puisqu’on passe du pixel-art à des modèles 3D un peu chibi. Le système de combat reste assez similaire, avec plusieurs types d’armes définissant le style de combat de Will, et la roulade en tant que mouvement défensif universel.

Mais les véritables changements se trouvent dans le système de boutique. Dans le premier épisode, il était nécessaire de fixer soit même les prix des produits, ce qui amenait à tâtonner pour chercher le montant que les acheteurs étaient prêts à débourser pour nos babioles, après négociation bien sûr. Pour le nouvel opus, la valeur des objets se définit principalement dans les donjons, avec un système de rareté et des caractéristiques spéciales au ramassage, amenant à une gestion d’inventaire plus poussée lors des explorations. Ainsi, l’aspect Rogue-like s’étend davantage sur le looting et rend chaque expédition encore plus unique.

Avec une première zone qui a l’air d’ancrer les donjons dans un espace plus ouvert que des souterrains, et deux types d’armes déjà disponibles, Moonlighter 2: The Endless Vault promet d’être un peaufinage de la formule déjà bien réussie de son prédécesseur.