Gamescom – Black Myth: Zhong Kui conclut l’Opening Night Live

Désormais, à chaque saison son robinet à bandes-annonces produit par Geoff Keighley. Après le Summer Game Fest et avant les Game Awards, c’est la Gamescom qui sert de justification à cet enchaînement de trailers composant le programme de l’Opening Night Live. Et comme dans toute conférence de ce type, la grande soirée se termine par une révélation surprise, le fameux « one more thing » instauré par Nintendo dans ses Nintendo Direct.

Ainsi, le « one more thing » de ce soir n’est autre que la suite du hit chinois Black Myth: Wukong, baptisé Black Myth: Zhong Kui. Si Wukong était très attendu, notamment suite à une campagne de communication au long cours révélant petit à petit des images très impressionnantes, son accueil et son succès ont réussi à dépasser ces attentes, et ce, malgré un début de polémique sur les contraintes imposées aux testeurs (presse, influenceurs…) par l’éditeur. Mais les qualités du titre auront eu le dernier mot, et le jeu s’est écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires.

Cette suite n’est donc pas une surprise. Les images que l’on a pu découvrir lors de l’Opening Night Live de la Gamescom ne révèlent pour autant pas grand-chose. Le jeu n’étant très probablement qu’à un stade encore peu avancé de son développement, nous n’avons pas pu voir d’images de gameplay, mais un court teaser qui vient révéler le thème du jeu, donner une idée de l’ambiance, et surtout, qui réaffirme les ambitions du studio Game Science en termes graphiques. Le majestueux tigre géant qui sert de monture à l’exorciste légendaire Zhong Kui est ainsi montré en très gros plan, son pelage particulièrement détaillé et finement animé.

Il faudra probablement patienter quelques mois, voire quelques années, avant de pouvoir poser les mains sur cette suite de la saga Black Myth. On rappelle que les premières images de Black Myth: Wukong avaient été montrée en 2020, quatre ans avant la sortie du jeu…

À l’occasion de la diffusion du teaser, Geoff Keighley a également révélé que la sortie de Black Myth: Zhong Kui ne viendrait pas conclure la série des jeux Black Myth, qui sera donc vraisemblablement au moins une trilogie, porte-étendard de ce nouveau jeu vidéo chinois qui, peu à peu, creuse son trou dans nos ludothèques.