tt

Gamescom – Black Myth: Zhong Kui conclut l’Opening Night Live

Black Myth Zhong Kui teaser Gamescom

n1co_m

30 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux

Test Artis Impact – Profiter de chaque instant, au détriment du RPG