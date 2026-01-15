Le framerate de Monster Hunter Wilds n’est pas en promo !

Monster Hunter Wilds aura décidément fait couler beaucoup d’encre. D’une part par sa maîtrise de ses acquis (notre test en est d’ailleurs le témoin) mais également à cause de l’optimisation désastreuse du RE Engine. Ce moteur de jeu s’était déjà présenté à nous avec Dragon’s Dogma 2 et ses performances déjà questionnables…

Pay to Play

Pour les utilisateurs de Reddit, et plus spécifiquement du subreddit consacré à Monster Hunter Wilds, c’est la goutte d’eau. Il y a quinze heures, un certain de_Tylmarande a publié un fil constitué d’un mur de texte rapportant son expérience avec l’optimisation du titre et la manière de réussir à gratter quelques images par seconde. Il raconte ses péripéties à travers les fichiers du jeu et comment il a découvert, par hasard, qu’acheter l’intégralité des DLC du jeu améliorait les performances d’environ 63 %.

Vous avez bien lu : il faut payer davantage pour espérer jouer dans des conditions correctes ! Le problème viendrait du jeu qui semble mobiliser une partie de ses ressources pour vérifier, de manière presque incessante, que vous possédez bien les licences de chaque DLC.

Il est peu probable que ce souci résulte d’une intention malveillante (si ce n’est celle, de base, de découper le contenu en petites briques pour soutirer un maximum de deniers…), mais plutôt de problèmes de fond qui débordent sur l’expérience de jeu.

En effet, avec ses plus de 560 € de contenus additionnels découpés en petits paquets de 1,49 €, 4,99 €, etc., le jeu de Capcom fait indubitablement partie de ces titres qui tentent le hold-up, quitte à y laisser des plumes. On est loin des Sims 4 et de ses 1 500 € de DLC, mais il faut au moins leur accorder qu’aucune ligne de code ne vient détruire les performances du jeu à cause de cela.

Free to Pay

On ne râlera jamais assez contre les contenus additionnels abusifs ; la lutte n’est jamais vraiment terminée et il y a peu de chances qu’elle s’éclipse d’ici peu. Soutirer de l’argent à ses consommateurs est l’une des pratiques les plus appréciées du jeu vidéo moderne, tant elle promet monts et merveilles aux investisseurs.

Cependant, on découvre là une nouvelle facette qui, à grands coups de « Vos papiers, s’il vous plaît », décide de nuire à son propre titre. On a dit qu’il était peu probable que ce souci soit intentionnel, mais quand même, Capcom… Engagez des êtres humains pour s’occuper de l’assurance qualité (Quality Assurance) avec nos si précieux euros, vous devriez pouvoir vous en sortir. Non ?