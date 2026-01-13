Un troisième DLC pour The Witcher 3 ? Les rumeurs enflent

Onze ans après la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, des rumeurs venant tout droit de Pologne évoquent la sortie d’un troisième DLC. L’occasion pour CD Projekt Red de créer un pont entre son mastodonte inégalé et son quatrième opus en préparation.

Un leak avec preuves à l’appui ?

C’est avec les révélations d’IGN Pologne que les rumeurs d’un nouveau DLC pour The Witcher 3 ont pris de l’ampleur. La rédaction avoue avoir eu connaissance qu’une extension se préparait chez CD Projekt il y a déjà quelques années. D’après leur informateur (fiable puisqu’il avait déjà divulgué de nombreuses informations correctes), une nouvelle région désertique serait au coeur du contenu additionnel.

La Zerricanie, déjà connue des fans de la saga de Sapkowski, est une contrée du Sud abritant une multitude de monstres inconnus des contrées du Nord. Leur source étant unique, IGN Pologne a fait le choix de conserver cette information précieusement afin de ne pas donner aux fans de faux espoirs. Mais les analyses des objectifs du studio, réalisées notamment par l’entreprise Noble Securities, pourraient bien confirmer la théorie d’une sortie inattendue.

Elles indiquent des objectifs de ventes à 11 millions d’exemplaires pendant l’année 2026, laissant penser à un projet conséquent. Quand on sait que The Witcher 4 est prévu pour 2027 et Cyberpunk 2 encore bien loin d’une date de sortie, cela laisse place aux spéculations. Cela confirmerait-il ce fameux DLC dont parle le mystérieux correspondant d’IGN Pologne ?

Une nouvelle région et de nouveaux monstres à combattre pour Geralt

Laissant le grand froid à Ciri, Geralt pourrait se retrouver à explorer les terres arides de la Zerricanie. Déserts à perte de vue et sociétés matriarcales, un environnement dépaysant après les contrées enchantées de Blood & Wine. Cette région est connue pour son culte rendu aux dragons, pour ses nombreuses espèces venimeuses et pour ses guerrières tatouées. L’école de la Manticore se trouvant à la frontière du désert de la Zerricanie, a déjà été mentionnée à maintes reprises durant l’aventure The Witcher 3 : elle est la seule école connue à avoir fait passer l’épreuve des herbes à des femmes.

Peut-être peut-on y voir là l’explication de la condition de sorceleuse de Ciri dans les trailers de The Witcher 4? Malgré tout IGN Pologne tempère ses propos et rappelle à ses lecteur.ices que ses informations sont relativement anciennes et que le studio a bien pu changer de direction entre temps.

Depuis l’annonce de The Witcher 4 qui prendra place à Kovir, région glaciale et enneigée, l’idée de visiter un lieu ensoleillé dans lequel les moeurs sont différentes des pays du Nord donne envie. Un pont bienvenu entre deux jeux où un lore immense est encore à exploiter. L’univers de The Witcher est riche et complexe et l’idée d’avoir un contenu inédit pour patienter avant la sortie de The Witcher 4 en ravit plus d’un.e. Il ne nous reste plus qu’à surveiller les prochaines annonces officielles de CD Projekt Red avec impatience et prudence.