Metro Last Light Redux offert sur GOG jusqu’au 1er janvier

Alors que chaque jour, il est possible de récupérer gratuitement un nouveau titre sur l’Epic Games Store, la plateforme GOG n’est pas en reste en proposant, histoire de clôturer ses soldes d’hiver, un titre en parfaite adéquation avec la période hivernal : Metro Last Light Redux.

Pour rappel, Metro Last Light, sorti originellement en 2013, est le deuxième opus adapté de l’œuvre littéraire de dystopie post-apocalyptique écrite par Dmitri Glukhovski. Le jeu nous faisait incarner Artyom, protagoniste des romans et l’un des 40 000 habitants du métro de Moscou ayant survécu à une guerre nucléaire qui dévasta une grande partie de la planète vingt ans plus tôt.

Alors, nous n’évoquerons pas les qualités du titre, ce dernier ayant été très bien reçu lors de sa sortie tant par la presse que le public. Toutefois, l’on précisera qu’il s’agit ici de la version Redux qui est proposée par GOG, avec des graphismes améliorés et l’intégralité du contenu additionnel. Une Definitive Edition, en somme.

Suuuurprise ! 🎁 Le DERNIER CADEAU de nos Soldes d'Hiver c'est Metro: Last Light Redux.🚇❄️ Vous avez 48 heures (っ ͡^ ‿‿ ͡^)っ💜 https://t.co/nSk4Pd5cRw pic.twitter.com/jHZL9CKgg3 — GOGcomFR (@GOGcomFR) December 30, 2020

Si nous ne nous attarderons pas sur le jeu en lui-même, nous allons tout de même vous dire comment le récupérer. Il faut pour cela disposer d’un compte GOG, avoir accepté de recevoir les communications commerciales (eh oui, forcément), puis suivre ce lien et voilà, c’est conservé. Mais attention, ne traînez pas trop, car l’offre prendra fin à compter du 1er janvier, à 15h. Pensez donc à le récupérer avant de partir célébrer, ou non, la nouvelle année.

Enfin, nous ne saurions que trop vous conseiller de jeter un coup d’œil au reste de la série Metro qui se retrouve soldée sur la plateforme de CD Projekt. Ainsi, vous pouvez retrouver le premier opus Metro 2033 à 3,99€ (-80%), mais aussi le dernier épisode en date, Metro Exodus, à 15,99€ (-60%) pour l’édition standard et à 22,09€ (-66%) en édition Gold. Toutes ces offres sont disponibles jusqu’au 4 janvier sur GOG.