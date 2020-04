Le Meilleur de la Semaine – Cyberpunk 2077, Resident Evil 4, GTA VI and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 13 au dimanche 19 avril 2020.

Semaine cinq, ou six du confinement… On ne sait plus trop, on perd la trace du temps. Les jours commencent à se ressembler, et la situation continue de peser sur l’actu jeux vidéo (comme sur l’actu en général ). Après un report sine die de The Last Of Us Part II, les événements continuent de tomber : la Gamescom, la Comic-Con de San Diego… Rien à faire malheureusement, si ce n’est continuer à rester chez nous, et essayer malgré tout de profiter de ce temps qui nous est donné pour s’adonner à notre loisir favori ! Ce meilleur de la semaine vous accompagnera pour trouver des munitions…

L’actualité des jeux vidéo

Et dire qu’on aurait dû jouer à Cyberpunk 2077 cette semaine… Malgré son absence remarquée, le titre de CD Projekt a fait parler de lui dans ce meilleur de la semaine, notamment autour de la stratégie sur les DLC et qui suivront le jeu. Des DLC qui devraient se montrer au moins aussi généreux que ceux de The Witcher III ! D’autre part, c’est une édition limitée d’une Xbox One aux couleurs du jeu qui a été révélée cette semaine.

Autre grosse actu de ce début de semaine, l’après Resident Evil 3 Remake. Si nous vous parlions d’un futur (hypothétique) Resident Evil 8 Village, c’est plus simplement Resident Evil 4 Remake qui a été (presque) confirmé. Faisant logiquement suite au 3ème épisode. Nous ne sommes pas persuadés que c’était l’épisode qui réclamait le plus un remake, mais Capcom nous a prouvé qu’il était capable de complètement renouveler ses jeux avec les remakes des épisode 2 et 3…

Voilà un moment qu’il ne faisait pas l’actu, on reparle de GTA VI cette semaine, puisqu’on est allé dénicher quelques indiscrétions au détour d’un article de Jason Schreier pour Kotaku sur les conditions de travail chez Rockstar. L’un des derniers articles du journaliste, d’ailleurs, que nous pourrons lire sur Kotaku, puisqu’il a annoncé peu de temps après quitter son poste au sein du site de référence.

Crysis, le jeu qui a mis bien des machines à genoux lors de sa sortie, a fait frémir l’actu de la semaine, d’abord en réactivant son compte Twitter officiel, puis, quelques heures plus tard, en annonçant le retour de la licence sur PlayStation 4, Xbox One, PC, et même Switch ! La question qu’on se pose maintenant, c’est est-ce que la Switch peut faire tourner Crysis ?!

Enfin, très attendu à la rédaction, et par les joueurs en général, Streets of Rage 4 dispose enfin d’une date de sortie ! Plus que quelques jours avant de pourvoir retrouver Blaze et Axel et leur nouveau look, leurs alter-égo en pixels, et la musique de Yuzo Koshiro !

Nos tests et previews

Gros morceau du meilleur de la semaine, le test de Final Fantasy VII Remake. Largement dans le top 5 des jeux les plus attendus de l’année, l’exclu temporaire PlayStation 4 n’aura pas déçu. Si Resident Evil 2 Remake avait su imposer un nouveau standard dans la façon de voir le remake, Square Enix place la barre encore un peu plus haut… !

Toujours au rayon du neuf avec du vieux, mais peut-être moins grand public que Final Fantasy VII, nous avons eu l’occasion de pouvoir essayer Sakura Wars en amont de sa sortie, prévue pour le 28 avril prochain. On partage avec vous notre premier ressenti sur le titre, ainsi que quelques images de gameplay des premiers niveaux.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Nous vous avons rédigé deux guides cette semaine, tous deux en lien avec l’actu des jeux vidéo. D’abord, un premier guide pour Final Fantasy VII Remake qui vous permettra d’obtenir toutes les invocations du jeu. Suivez le guide !

Le deuxième guide que nous vous avons concocté tiendra aussi lieu de présentation d’un jeu : Teamfight Tactics, soit le tactical situé dans l’univers de League of Legends ! Le jeu vient en effet de faire son apparition sur mobiles. Il est gratuit et particulièrement soigné, et il ne vous manquera plus que les quelques conseils que vous retrouverez dans ce guide pour pouvoir vous lancer dans la bataille !

YouTube ou le pôle vidéo

Notre chaîne YouTube fait écho à l’actu de ce meilleur de la semaine, avec la preview de Sakura Wars, qui vient accompagner l’article cité plus haut.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

La semaine prochaine sera dominée par les sorties de Predator: Hunting Grounds (PC et PlayStation 4) et Trials of Mana. (PC, PlayStation 4 et Switch) qui sortent tous deux le 24 avril. On note aussi la sortie de MotoGP 20 (tous supports), le 23 avril. Du côté des indés, Cloudpunk sort ce même 23 avril sur PC.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !