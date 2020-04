Streets of Rage 4 – Les combattants descendent dans la rue le 30 avril

On pensait sa sortie prévue pour le 23 avril, il faudra finalement attendre le 30 avril 2020 pour voir le grand retour de Streets of Rage 4.

Tout d’abord un petit rappel des faits. Il y a une semaine, Nintendo faisait apparaître la date du 23 avril 2020 sur la fiche e-shop de Streets of Rage 4. Bien que DotEmu et Lizardgames aient réagi instantanément et démenti la nature officielle de cette information, de nombreux joueurs et joueuses (les membres de la rédaction compris) ont espéré que cette date sonnerait le retour de Streets of Rage. Cette date était notée dans les esprits et le compte à rebours avait démarré. L’excitation atteint son comble lorsque hier DotEmu se flanquât sur twitter d’un simple :

” Tomorow.”

Si tous s’attendaient à l’annonce de la date de sortie, certains se sont mis à espérer, au moins la confirmation de la date du 23 avril, au mieux l’annonce d’une sortie coup de poing aujourd’hui ou dans les jours à venir. Ce sera finalement une semaine après la date annoncée, pour le 30 avril, que Streets of Rage 4 viendra assouvir les pulsions des joueurs confinés. Il marquera la fin d’un mois avril déjà bien chargé en grosse sorties et par conséquent viendra asséner un ultime coup dans les porte-feuilles. Le coup ne devrait néanmoins pas fatal car rappelons que la version standard du titre coûtera la somme de 24.99€.

Ce quatrième épisode se veut vraiment comme une résurrection de la série avec le retour de nombreux éléments des jeux originaux. D’abord les musiques des deux premiers Streets of Rage, puis la possibilité de débloquer 12 personnages à l’esthétique 16 bits. Et parce que jamais deux sans trois, ce sera le retour d’un héritage des opus 2 et 3 de la saga, le mode Battle. Il permettra de s’affronter avec la totalité du casting HD et 16 bits dans des combats en versus ou par équipe dans 8 arènes reprenant les environnements du jeu. L’ajout d’arènes reprenant les environnements des précédents jeux auraient été la cerise sur le gâteau, mais bon. À l’occasion d’une mise à jour peut-être.

C’est désormais officiel, Streets of Rage 4 bastonnera sec sur PC, PS4, Xbox one et Switch dés le 30 avril 2020.