Crysis – Nouvel épisode ? Remaster ? Le jeu refait parler de lui

Nous sommes en 2007, et Crytek lâche une bombe aux allures de FPS : Crysis. Un jeu dans lequel une super-armure nous offre des capacités surnaturelles : super vitesse, résistance aux balles, invisibilité… Les capacités de la combinaison offraient aux joueurs un large éventail de choix quant aux stratégies à employer, et une vraie liberté de gameplay. Ajoutons à cela une réalisation particulièrement soignée, et tout naturellement, nous obtenons un hit.

Devenue trilogie, la licence Crysis n’avait plus donné de nouvelle depuis la sortie de l’épisode 3 en… 2013 ! Crytek s’est alors essentiellement consacré à la VR, avec plus ou moins de réussite (The Climb sur Occulus Rift ou Robinson: The Journey sur PSVR), et surtout à The Hunt: Shodown, qui a connu un développement un peu compliqué.

Or, tout récemment, le site web de Crysis a été remis à jour (sans pour autant nous proposer de nouvelles infos), et le compte Twitter de la licence est sorti de sa léthargie avec un message un peu cryptique, le premier depuis 2016 !

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Alors si cela signifie que Crytek s’apprête à ressusciter Crysis, cela ne nous dit rien sur la forme que prendrait ce retour… Un Crysis 4, enfin ? Il pourrait aussi bien s’agir d’un remake du (ou des) premier(s) épisode(s), tant la chose est à la mode en ce moment. Moins excitant, mais tout aussi probable, un nouveau “but on Switch”… Soit une façon économique de capitaliser sur la licence à peu de frais (un petit lifting graphique, et l’affaire est dans le sac), tout en mettant la popularité de la licence à l’épreuve. Avant de se lancer dans le développement d’un tout nouvel épisode ?

Le meilleur moyen d’avoir réponse à ces questions, c’est de guetter le compte Twitter officiel de Crysis !