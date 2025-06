Avant même le lancement, Mecha Break révise son plan d’attaque

En mars, on avait mis les mains sur la bêta Steam de Mecha Break pour notre article disponible ici. Le jeu en imposait visuellement, ça claquait dans tous les coins, et il y avait une vraie promesse dans la nervosité des affrontements en 6v6. Mais on avait aussi relevé plusieurs limites : une progression peu claire, un accès aux mechas trop verrouillé, et surtout une monétisation qui semblait flotter dans le flou.

Trois mois plus tard, alors que la sortie de Mecha Break approche le 1er juillet sur PC et Xbox Series, les choses ont bougé. Et franchement, plutôt dans le bon sens.

Un free-to-play qui veut montrer qu’il a écouté

Premier changement de taille : tous les mechas seront disponibles dès le lancement. Un vrai virage, pensé pour casser la frustration vécue pendant la bêta. Fini les restrictions arbitraires ou le sentiment qu’il fallait grinder pour s’amuser. Le message est clair : on veut que les joueurs puissent expérimenter, comparer, switcher de style — sans pression.

On avait aussi des doutes sur le modèle économique. À une époque où le “free-to-play” peut vouloir dire à peu près tout et son contraire, c’est rassurant d’avoir une confirmation nette : aucun gameplay ne sera monétisé. Les achats en jeu se limiteront à du cosmétique : skins, animations, déco du hangar. Pas de raccourcis, pas de boosts planqués.

Au-delà du système de jeu, le studio a aussi choisi de renforcer une idée qui nous avait déjà séduits : le joueur est un pilote, pas juste un robot. Et cette logique se reflète dans le hangar, désormais pensé comme un véritable espace de vie. On parle de salle d’entraînement, de QG avec PNJ, de dialogues dynamiques… et même de toilettes interactives (oui !).

C’est un détail qui en dit long : Mecha Break ne veut pas juste offrir des matchs intenses, il veut créer une expérience complète, avant, pendant et entre les combats.

Ce qu’on attend maintenant, ce n’est pas juste un jeu visuellement solide ou un shooter à sensations, c’est de voir si cette volonté de transparence, de correction, de dialogue avec les joueurs peut tenir dans la durée. Et si ce Mecha Break là, peaufiné par les retours, pouvait vraiment devenir un free-to-play de référence, et pas seulement une vitrine flashy de plus ?